Главнокомандующий армией Швеции отмечает, что контроль над шведским островом Готланд – это мечта Путина, ведь это автоматически предоставит контроль над всем Балтийским морем.

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Путин мечтает об острове Готланд

Бюден говорит, что мирные времена, когда на Готланде были только силы внутренней гвардии, давно закончились. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и шведской армии пришлось массово вооружать остров.

С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах,

– отметил военный.

По мнению Бюдена, Путин положил на Готланд оба глаза. Его цель – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландский архипелаг. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море.

Швеция готова отразить российские посягательства

Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь в Швеции и других странах, граничащих с Балтийским морем. Главнокомандующий считает, что этого нельзя допустить. Он отмечает, что Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО.

Сейчас Швеция охраняет остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно стянет туда дополнительные силы, если опасная ситуация усилится. Бюден считает, что тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. Сейчас Швеция защищает Готланд и может использовать остров для наступательных операций, если это будет необходимо.

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