Главнокомандующий армией Швеции отмечает, что контроль над шведским островом Готланд – это мечта Путина, ведь это автоматически предоставит контроль над всем Балтийским морем.
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Путин мечтает об острове Готланд
Бюден говорит, что мирные времена, когда на Готланде были только силы внутренней гвардии, давно закончились. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и шведской армии пришлось массово вооружать остров.
С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах,
– отметил военный.
По мнению Бюдена, Путин положил на Готланд оба глаза. Его цель – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландский архипелаг. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море.
Швеция готова отразить российские посягательства
Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь в Швеции и других странах, граничащих с Балтийским морем. Главнокомандующий считает, что этого нельзя допустить. Он отмечает, что Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО.
Сейчас Швеция охраняет остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно стянет туда дополнительные силы, если опасная ситуация усилится. Бюден считает, что тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. Сейчас Швеция защищает Готланд и может использовать остров для наступательных операций, если это будет необходимо.
Россия планирует перекроить морские границы в Балтийском море
- Российское правительство в одностороннем порядке приняло решение об изменений границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Уже опубликовали официальный документ по этому поводу.
- Минобороны России планирует определить часть вод на востоке Финского залива и вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами. Пересмотреть планируют и пограничную зону возле Литвы.
- Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на действия россиян. Она заявила, что создание путаницы – это тоже гибридное влияние. Россия должна действовать в рамках Конвенции ООН по морскому праву, и Финляндию ей не запутать.
- Кроме того, глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис назвал планы России еще одной российской гибридной операцией для распространения страха, неуверенности и сомнений относительно ее намерений в Балтийском море. По его мнению, это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо дать соответствующий твердый ответ.