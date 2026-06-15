Геополитика Европа Командующий ВВС Германии назвал 4 региона России, по которым нанесут удары в случае войны
15 июня, 13:53
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Командующий ВВС Германии назвал 4 региона России, по которым нанесут удары в случае войны

Анастасия Колесникова

Германия будет защищать "каждый сантиметр" территории НАТО. Ее авиация нанесет мощные удары по России, если та нападет на страны Альянса.

Об этом заявил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн в эксклюзивном интервью The Telegraph.

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По чему ударит НАТО в случае войны с Россией?

Нойманн руководит масштабным перевооружением Люфтваффе в рамках плана канцлера Фридриха Мерца по созданию "самой сильной армии Европы". По словам генерала, немецкая авиация уже сегодня готова к войне с Россией.

Он предупредил Москву, что в НАТО "не существует различных зон безопасности", а это означает, что нападение на Эстонию вызовет такую же реакцию, как и атака на Лондон.

Нойманн предположил, что в случае войны ответ Альянса может быть направлен на:

  • Кольскому полуострову на северо-западе России, где она накапливает ядерное оружие;
  • Калининграду – стратегическому анклаву, окруженному странами НАТО;
  • Черному морю – базе российского Черноморского флота;
  • Санкт-Петербургу с важными военно-морскими объектами.

Заявления Нойманна стали одними из самых жестких за последние годы со стороны немецкого военного руководства и демонстрируют кардинальное изменение подхода Берлина к перевооружению и роли Германии в европейской безопасности.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ответ НАТО на нападение России будет сокрушительным, ведь речь пойдет о "32 против одного", имея в виду 32 военно-воздушные силы стран Альянса.

Ранее роль Люфтваффе в НАТО в основном ограничивалась транспортировкой и разведкой, в частности в Афганистане, где основные авиаудары наносили британские и американские пилоты. Но теперь в случае войны с Россией ожидается, что все силы немецких ВВС будут переброшены на восточный фланг НАТО – чего Германия раньше не хотела и не могла сделать.

"В прошлом мы отправляли на восток, например, контингенты Eurofighter или батареи Patriot. Но никогда — всю оперативную авиацию одновременно. Именно это станет задачей ближайших недель и месяцев", — сказал командующий.

Напомним, что Россия активно строит и расширяет военные базы у границ НАТО, в частности вблизи Финляндии и стран Балтии. По данным Института изучения войны, Москва планирует перебросить туда десятки тысяч военных. Аналитики считают, что Россия готовит инфраструктуру для возможного противостояния с НАТО в будущем. В то же время в ближайшее время масштабное наступление маловероятно, ведь основные силы России сейчас задействованы в войне против Украины.

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