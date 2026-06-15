Про це заявив командувач німецьких ВПС генерал-лейтенант Гольгер Нойманн в ексклюзивному інтерв'ю The Telegraph.

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По чому вдарить НАТО у разі війни з Росією?

Нойманн керує масштабним переозброєнням Люфтваффе в межах плану канцлера Фрідріха Мерца зі створення "найсильнішої армії Європи". За словами генерала, німецька авіація вже сьогодні готова до війни з Росією.

Він попередив Москву, що в НАТО "не існує різних зон безпеки", а це означає, що напад на Естонію викличе таку ж реакцію, як і атака на Лондон.

Нойманн припустив, що у разі війни відповідь Альянсу може бути спрямована по:

Кольському півострову на північному заході Росії, де вона накопичує ядерну зброю;

Калінінграду – стратегічному анклаву, оточеному країнами НАТО;

Чорному морю – базі російського Чорноморського флоту;

Санкт-Петербургу із важливими військово-морськими об'єктами.

Заяви Нойманна стали одними з найжорсткіших за останні роки з боку німецького військового керівництва й демонструють кардинальну зміну підходу Берліна до переозброєння та ролі Німеччини в європейській безпеці.

Генерал-лейтенант підкреслив, що відповідь НАТО на напад Росії буде нищівною, адже йтиметься про "32 проти одного", маючи на увазі 32 військово-повітряні сили країн Альянсу.

Раніше роль Люфтваффе в НАТО здебільшого обмежувалася транспортуванням і розвідкою, зокрема в Афганістані, де основні авіаудари завдавали британські та американські пілоти. Але тепер у разі війни з Росією очікується, що всі сили німецьких ВПС будуть перекинуті на східний фланг НАТО – чого Німеччина раніше ані не хотіла, ані не могла зробити.

"У минулому ми відправляли на схід, наприклад, контингенти Eurofighter або батареї Patriot. Але ніколи – всю оперативну авіацію одночасно. Саме це стане завданням найближчих тижнів і місяців", – сказав командувач.

Нагадаємо, що Росія активно будує та розширює військові бази біля кордонів НАТО, зокрема поблизу Фінляндії та країн Балтії. За даними Інституту вивчення війнии, Москва планує перекинути туди десятки тисяч військових. Аналітики вважають, що Росія готує інфраструктуру для можливого протистояння з НАТО в майбутньому. Водночас найближчим часом масштабний наступ малоймовірний, адже основні сили Росії зараз задіяні у війні проти України.