Об этом заявил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн в эксклюзивном интервью The Telegraph.

Смотрите также Неудачи Путина в Украине таят серьезную опасность: в СМИ сделали тревожное предупреждение

По чему ударит НАТО в случае войны с Россией?

Нойманн руководит масштабным перевооружением Люфтваффе в рамках плана канцлера Фридриха Мерца по созданию "самой сильной армии Европы". По словам генерала, немецкая авиация уже сегодня готова к войне с Россией.

Он предупредил Москву, что в НАТО "не существует различных зон безопасности", а это означает, что нападение на Эстонию вызовет такую же реакцию, как и атака на Лондон.

Нойманн предположил, что в случае войны ответ Альянса может быть направлен на:

Кольскому полуострову на северо-западе России, где она накапливает ядерное оружие;

Калининграду – стратегическому анклаву, окруженному странами НАТО;

Черному морю – базе российского Черноморского флота;

Санкт-Петербургу с важными военно-морскими объектами.

Заявления Нойманна стали одними из самых жестких за последние годы со стороны немецкого военного руководства и демонстрируют кардинальное изменение подхода Берлина к перевооружению и роли Германии в европейской безопасности.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ответ НАТО на нападение России будет сокрушительным, ведь речь пойдет о "32 против одного", имея в виду 32 военно-воздушные силы стран Альянса.

Ранее роль Люфтваффе в НАТО в основном ограничивалась транспортировкой и разведкой, в частности в Афганистане, где основные авиаудары наносили британские и американские пилоты. Но теперь в случае войны с Россией ожидается, что все силы немецких ВВС будут переброшены на восточный фланг НАТО – чего Германия раньше не хотела и не могла сделать.

"В прошлом мы отправляли на восток, например, контингенты Eurofighter или батареи Patriot. Но никогда — всю оперативную авиацию одновременно. Именно это станет задачей ближайших недель и месяцев", — сказал командующий.

Напомним, что Россия активно строит и расширяет военные базы у границ НАТО, в частности вблизи Финляндии и стран Балтии. По данным Института изучения войны, Москва планирует перебросить туда десятки тысяч военных. Аналитики считают, что Россия готовит инфраструктуру для возможного противостояния с НАТО в будущем. В то же время в ближайшее время масштабное наступление маловероятно, ведь основные силы России сейчас задействованы в войне против Украины.