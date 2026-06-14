Хотя у российского диктатора дела в Украине идут плохо, он не остановится. Такое мнение высказал Саймон Тисдалл — обозреватель международных событий в газете The Guardian.

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Чего ждать от Путина в ближайшее время?

Россия несет огромные потери на фронте, но при этом не способна продвигаться дальше. Украина чуть ли не ежедневно наносит болезненные удары по нефтяным объектам агрессора, от чего российская экономика еще больше ослабевает. Западные эксперты прогнозируют прекращение огня в ближайшее время.

Впрочем, автор считает, что оптимизм Киева и его союзников является преждевременным. Ведь Владимир Путин может не осознавать того, что проигрывает. Он до сих пор считает Россию сверхдержавой.

Российский лидер не пользуется смартфоном или интернетом, а полагается на свое окружение – чиновников, генералов, спецслужбы и государственные СМИ, которые говорят ему то, что он хочет слышать. Таким образом, оторванный от реальности, Путин может верить в свою победу и продолжать войну.

Даже если "информационный пузырь" вокруг Путина вдруг лопнет, ждать чего-то хорошего не стоит. Когда диктатор осознает, что приближается серьезное стратегическое и личное поражение, последнее, чего он захочет, – это мир.

По мнению Тисдалла, более вероятной реакцией Путина станет расширение войны за пределы Украины. Страны НАТО будут втянуты в прямое противостояние с Россией. Частично это уже происходит.

В ответ на неудачи в Украине Москва усиливает давление на союзников Киева посредством кибератак и скрытых кампаний по дезинформации. Россия систематически атакует критическую инфраструктуру, вмешивается в демократические процессы, нарушает цепочки поставок и пытается подорвать доверие общества. Беспилотники и боевые самолеты России все чаще нарушают воздушное пространство НАТО.

Аналитический центр Centre for Democracy & Resilienceпрогнозирует дальнейшее усиление гибридной войны России в Европе. Одна из главных задач Кремля — посеять страх и хаос, чтобы ослабить единство Запада. По мнению аналитиков, европейские страны рано или поздно будут вынуждены признать, что находятся под коллективной атакой, и ответить России более жестко. На фоне крупнейшего перевооружения Европы с 1930-х годов это может приблизить прямой военный конфликт между Западом и Россией.

Чем сильнее будет ответ Запада, тем радикальнее может стать реакция Путина. Автор считает, что нельзя полностью исключать сценарий применения Россией ядерного оружия.

Тисдалл предполагает, что Путин может попытаться заморозить конфликт, чтобы перегруппироваться и перевооружиться, или согласиться на прекращение огня без реального намерения заключать длительный мир.

В этом, по мнению автора, кроется опасность для Украины. Давление общества в отношении возвращения военных и проведения новых выборов может ослабить единство страны. А если угроза со стороны России будет казаться меньшей, европейские страны могут сократить военную помощь. Прекращение огня без четких гарантий безопасности может сделать Украину еще более уязвимой для новой агрессии.