Американская разведка пришла к выводу, что Владимир Путин не имеет шансов одержать победу в войне против Украины. Это убеждение основывается не только на политических, но и на военно-технических факторах.

Аналитические круги Вашингтона информируют о неутешительном положении страны-агрессора и президента США Дональда Трампа. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал La Stampa.

Какие слабые места имеет Россия?

По данным источников, есть четыре главные причины, которые не позволяют России выиграть войну. Речь идет о проблемах с резервистами, упадок экономики, незначительные успехи на фронте и технологическое преимущество Украины.

Прежде всего в издании отмечают, что Москва все чаще привлекает к войне неподготовленных резервистов. Один из показательных случаев – пленный российский солдат, который пробыл в армии всего 12 дней.

К слову, в плен к украинским военным на Покровском недавно сдался представитель малочисленного народа кетов. В российскую армию он, как сам признался, попал из-за пьянства и тюрьмы.

Из-за острого дефицита личного состава Кремль принял закон, который позволяет отправлять резервистов за пределы страны, в частности на Харьковское направление.

Однако обучение часто длится менее двух месяцев, что приводит к большим потерям. Только за первый квартал 2025 года Россия смогла привлечь 90 тысяч военных, а всего за год – около 292 тысяч резервистов подписали контракт с вражеским минобороны.

Кроме того, российская экономика погружается в стагнацию. МВФ прогнозирует рост лишь на 0,6% в 2025 году против 4% в 2024-м. Расходы на войну уже превысили 150 миллиардов долларов и финансируются в основном доходами от нефти и газа.

В то же время инфляция стабильно превышает 10%, а процентные ставки достигли 17%, что несовместимо с длительным удержанием фронта.

Заметьте! Эксперты считают, что Россия почувствует финансовый обвал в 2026 – 2027 годах. Вместе с тем, аналитики The Telegraph ранее сообщали, что на фоне экономических трудностей и усиления давления извне в Москве снова возобновились страхи перед госпереворотом.

Несмотря на заявления Кремля, продвижение российских войск почти незаметно. Потери техники и живой силы непропорционально велики к полученным позициям. Даже на направлениях, где зафиксированы определенные сдвиги, например в Покровске или Мирнограде, украинская ПВО остается эффективной.

Аналитики считают, что российские ресурсы истощаются быстрее, чем появляются какие-либо стратегические результаты.

Россия модернизировала свои дроны типа "Шахед" (теперь "Герань-2") и получает поддержку со стороны Китая, однако Украина сделала еще больший скачок вперед.

Страна нарастила собственное производство высокотехнологичных беспилотников – с 1,5 до 3 миллионов единиц в год. Кроме того, представлены новые ракеты "Flamingo" с дальностью до 3 тысяч километров. Эти разработки открывают для Украины возможность наносить удары по глубине российской территории.

