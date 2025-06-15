Об этом экс-консультант ЦРУ и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и Atlantic Council рассказал 24 Каналу.

Читайте также Трамп – единственный на планете не понимает, чего хочет Путин в Украине: интервью со Стивеном Бланком

Чего хочет Путин

По мнению Бланка, единственный способ обеспечить безопасность Украине и всей Европе – принять Украину в НАТО. А заявления Кремля о том, что расширение НАТО представляет угрозу – чушь. "Угроза существует только для автократии Путина", – подчеркнул он.

В то же время, хотя Россия не может победить в войне, Путин и его окружение верят, что смогут это сделать, независимо от цены. Стивен Бланк рассказал о главных желаниях российского диктатора.

Он хочет двух вещей: восстановить Российскую империю и заставить США относиться к России как к равной – так, как это было во времена холодной войны,

– объяснил он.

Аналитик добавил, что желания Путина не осуществятся. Россия зависит от Китая и уже подчинена ему, а ресурсы российского правительства не могут сформировать позитивную повестку дня нигде в мире.

Они могут только разрушать, но не строить. Не при руководстве Путина,

– резюмировал Бланк.

Он отметил, что Россия хочет установить постоянное состояние осады в мировой политике, напомнив о том, как в советской истории меньшевик Мартов обвинял Ленина в создании "осады" в российской социал-демократии. "Это неприемлемо не только для США, но и для многих других государств. А это означает вечную войну по всему миру – не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Корее, Китае", – заверил аналитик.

К слову, Владимир Путин выразил готовность продолжить мирные переговоры с Украиной после 22 июня. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.