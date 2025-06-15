Про це ексконсультант ЦРУ та старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики та Atlantic Council розповів 24 Каналу.

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Чого хоче Путін

На думку Бланка, єдиний спосіб забезпечити безпеку Україні та всій Європі – прийняти Україну в НАТО. А заяви Кремля про те, що розширення НАТО становить загрозу – нісенітниця. "Загроза існує лише для автократії Путіна", – підкреслив він.

Водночас, хоча Росія не може перемогти у війні, Путін та його оточення вірять, що зможуть це зробити, незалежно від ціни. Стівен Бланк розповів про головні бажання російського диктатора.

Він хоче двох речей: відновити Російську імперію і змусити США ставитись до Росії як до рівної – так, як це було за часів холодної війни,

– пояснив він.

Аналітик додав, що бажання Путіна не здійсняться. Росія залежить від Китаю і вже підпорядкована йому, а ресурси російського уряду не можуть сформувати позитивний порядок денний ніде у світі.

Вони можуть тільки руйнувати, але не будувати. Не за керівництва Путіна,

– резюмував Бланк.

Він наголосив, що Росія хоче встановити постійний стан облоги у світовій політиці, нагадавши про те, як у радянській історії меншовик Мартов звинувачував Леніна в створенні "облоги" в російській соціал-демократії. "Це неприйнятно не лише для США, а й для багатьох інших держав. А це означає вічну війну по всьому світу – не тільки в Європі, але й в Африці, на Близькому Сході, у Кореї, Китаї", – запевнив аналітик.

До слова, Владімір Путін висловив готовність продовжити мирні переговори з Україною після 22 червня. Про це він заявив під час телефонної розмови з Дональдом Трампом.