Си Цзиньпин замечает поражение России в Украине, очередь за Трампом, – CNN

Во время визита Дональда Трампа в Пекин Си Цзиньпин якобы сказал, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Новые тенденции на поле боя свидетельствуют о том, что он прав.

Технологические изменения на фронте дают новый шанс Трампу закончить войну, но с другим подходом. Об этом пишет CNN.

Как меняется позиция Украины?

Украина сегодня выглядит не как государство, защищающееся и пытающееся выжить, а как главный инноватор, который меняет характер ведения войны благодаря технологическому прогрессу. Новые методы ведения войны заставили пересмотреть представление о том, что только преимущество российской живой силы будет решающим. Вдоль линии фронта Украина создала 10 – 15-километровую "киллзону", где страна-агрессор не может продвигаться без участия БпЛА.

Также ключевую роль играют регулярные удары дронами вглубь России. Эффективные атаки выводят из строя военные аэродромы, заводы, энергетическую инфраструктуру, склады боеприпасов и логистические узлы.

В результате Путин был вынужден унижаться и просить американского президента Дональда Трампа обеспечить временное прекращение огня во время парада на 9 мая. Также Украина осуществила одну из крупнейших атак своими дронами по Москве.

Украина расширяет пространство битвы и повышает стоимость войны для Москвы, которая вынуждена перебрасывать противовоздушную оборону, перемещать самолеты и выделять все больше ресурсов на защиту.

Как войну воспринимают в России?

Поле боя и результат войны теперь сосредоточены на Востоке Украины. Российские войска не имеют шансов захватить Киев, который был первоначальной целью Путина.

Войны в конечном итоге оцениваются не по линиям на карте, а по тому, соответствуют ли они политическим целям, для которых они были начаты. Военные цели Путина во время вторжения включали полное подчинение Украины, ослабление НАТО как альянса и восстановление России как доминирующей евразийской державы. Эти намерения становятся все более недостижимыми для Москвы,

– пишет CNN.

НАТО, несмотря на риторическую критику Трампа, сегодня сильнее. В 2022 и 2023 годах Финляндия и Швеция присоединились к альянсу. Также его европейские члены тратят больше средств на оборону

Несмотря на огромные и растущие потери для Москвы, Путин имеет немного достижений в войне. С каждым месяцем тенденции для него только ухудшаются.

Давление становится заметным внутри самой России. Даже член российского парламента публично предупредил, что российская экономика может не выдержать длительной войны на истощение. Он ссылался на растущие расходы на оборону и экономические проблемы.

Какие выводы делают США и Китай?

Си Цзиньпин хотел бы захватить Тайвань, однако внимательно наблюдает за войной России с Украиной. Он понимает, что военные КНР не имеют боевого опыта, а Украина демонстрирует, насколько сложной является быстрая победа против страны, которая решительно настроена защищаться. В течение 2026 года Си Цзиньпин будет изучать тенденции на поле боя, чтобы принять решение по Тайваню.

Вашингтон имеет возможность затормозить намерения Пекина. Для этого, по мнению CNN, следовало бы усилить НАТО и поддержку Украины и продемонстрировать Путину, что у него нет шансов победить, а Си Цзиньпину, что его шаги по Тайваню будут встречены скоординированным ответом союзников.

Новые реалии на фронте представляют новую возможность для успеха дипломатии. Украина становится менее зависимой от обещаний США относительно своей будущей защиты. Россия же испытывает трудности с будущим ростом жертв и экономическим напряжением.

Дональд Трамп должен полностью отказаться от своей предыдущей тактики. Предположение, лежащее в основе дипломатии президента США, заключалось в том, что Украина, как меньшее государство, должна пойти на уступки за столом переговоров, иначе она проиграет войну на поле боя. Эта формула, когда-то сомнительная – теперь является ошибочной.

Для Трампа, если он заинтересован в мирных переговорах, лучший шанс закончить войну на сегодня заключается в признании растущей уязвимости России.

Как проходит встреча Путина и Си Цзиньпина?

В среду, 20 мая, начались переговоры Путина с Си Цзиньпином в Пекине. Визит российского диктатора сопровождался торжественной встречей, в частности, почетным караулом, военным оркестром и символическими мероприятиями на площади Тяньаньмэнь.

Накануне визита Путин записал видеообращение к китайцам. Российский диктатор обращался к ним дольше, чем к россиянам на Новый год.

Владимир Путин заранее планировал визит в Китай. Однако его решение посетить Пекин сразу после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином свидетельствует об определенных маневрах российской стороны. По мнению эксперта, Путин приезжает в КНР через несколько дней после визита Трампа, чтобы попытаться узнать, о чем договорились США и Китай.

Во время визита президента США в Китай СМИ писали, что Си Цзиньпин говорил, что Путин пожалеет о своей войне. Однако Трамп опроверг эти слова.