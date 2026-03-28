Иран готовится к затяжному конфликту: в военные лагеря начали отправлять детей, – СМИ
- В Иране решили отправлять 12-летних школьников в военные лагеря для обучения основам военного дела.
- Эти меры вызывают критику из-за нарушения прав детей, но Тегеран считает их необходимыми для усиления мобилизационного потенциала на фоне роста напряженности в регионе.
В Иране решили направлять 12-летних школьников в военные лагеря. Такое решение приняли на фоне роста напряженности в регионе.
Это уже вызвало беспокойство из-за возможного нарушения прав детей. Об этом пишет Alarabiya English.
Почему Иран идет на такие шаги?
Иранские власти планируют привлекать детей в возрасте от 12 лет к специальным учебным программам. В таких лагерях подростков будут обучать основам военного дела, дисциплины и идеологической подготовки.
Сообщается, что подобные инициативы связаны с желанием усилить мобилизационный потенциал страны и подготовить молодежь к возможным угрозам. Отдельно отмечается, что обучение может иметь не только образовательный, но и военно-прикладной характер.
Такие действия вызывают серьезную критику, поскольку привлечение несовершеннолетних к военной подготовке противоречит международным стандартам защиты прав детей.
Решение принято на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и возможного обострения конфликтов в регионе. Иран готовится к различным сценариям, в частности, к длительному противостоянию, что требует дополнительных человеческих ресурсов.
Подобная практика не является новой для Тегерана. В стране уже существуют молодежные военизированные организации, которые занимаются идеологической и военной подготовкой подростков. Однако нынешние инициативы могут свидетельствовать о расширении таких программ.
Кроме того, это может быть сигналом как внутренней аудитории, так и внешнему миру о готовности страны к эскалации. В то же время правозащитники отмечают, что использование детей в военных целях неприемлемо и нарушает базовые международные нормы.
Война США и Ирана: последние новости
После 2022 года Иран передал России свои "Шахеды" и поделился технологией их производства. Во время войны в Украине Москва усовершенствовала конструкцию иранских дронов, в частности, улучшив навигационные возможности. Теперь уже Россия передает Тегерану модернизированные беспилотники.
США рассматривают возможность наземной операции против Ирана, концентрируя войска в Персидском заливе для точечных ударов по стратегическим объектам. Тегеран угрожает жестким ответом, в частности, из-за блокады морских путей, что может привести к затяжной войне и эскалации конфликта.
Дональд Трамп демонстрирует "усталость" от войны с Ираном, что уже влияет на риторику его администрации. В Белом доме не могут согласовать четкую формулировку конфликта – переходят от отрицания слова "война" к жестким заявлениям об ударах.