7 апреля, 09:05
Европа готовится к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке

Даниил Муринский
Основні тези
  • Европе грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля с Ираном, что влияет на рынки и цены.
  • Европа рассматривает возможность введения чрезвычайных мер в ответ на ситуацию.

Европе, вероятно, грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля с Ираном. Закрытие Ормузского пролива и атаки на газовые объекты уже влияют на рынки и цены.

Европа, опасаясь затягивания войны, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер. Об этом сообщили в El Pais.

Как Европа готовится к энергетическому кризису?

Из-за энергетической нестабильности ЕС снова делает ставку на "зеленую" энергетику. В издании отметили, что ранее от этих приоритетов отказывались под давлением "правых сил".

Однако ситуация на Ближнем Востоке обостряется. В некоторых странах Европы уже не хватает топлива, а цены на продукты поднялись в несколько раз.

Некоторые политики, ссылаясь на проблемы с поставками, предлагают возобновить закупки углеводородов у Кремля и снять с Москвы некоторые санкции.

В Брюсселе готовят пакет особых мер на случай начала кризиса:

  • контроль температуры в помещениях;
  • поощрение дистанционной работы;
  • введение нормирования горючего;
  • ограничение авиаперелетов.

Также в Италии уже начались серьезные проблемы с дефицитом авиатоплива. Компании сообщили, что будут предоставлять приоритет только медицинским и государственным рейсам.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?

  • Президент США Дональд Трамп убежден, что американцы, которые не поддерживают войну в Иране, "не понимают ее сути". Он также заявил, что иранский народ "хочет слышать бомбы".

  • Трамп считает удары по иранским мостам и электростанциям оправданными из-за угрозы от Тегерана. Трамп подчеркнул, что настоящим военным преступлением было бы позволить Ирану получить ядерное оружие.

  • Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана, что привело к блэкауту в Асалуе. Министр обороны Израиля назвал это серьезным экономическим ударом по Тегерану.