Европа готовится к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке
- Европе грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля с Ираном, что влияет на рынки и цены.
- Европа рассматривает возможность введения чрезвычайных мер в ответ на ситуацию.
Европе, вероятно, грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля с Ираном. Закрытие Ормузского пролива и атаки на газовые объекты уже влияют на рынки и цены.
Европа, опасаясь затягивания войны, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер. Об этом сообщили в El Pais.
Как Европа готовится к энергетическому кризису?
Из-за энергетической нестабильности ЕС снова делает ставку на "зеленую" энергетику. В издании отметили, что ранее от этих приоритетов отказывались под давлением "правых сил".
Однако ситуация на Ближнем Востоке обостряется. В некоторых странах Европы уже не хватает топлива, а цены на продукты поднялись в несколько раз.
Некоторые политики, ссылаясь на проблемы с поставками, предлагают возобновить закупки углеводородов у Кремля и снять с Москвы некоторые санкции.
В Брюсселе готовят пакет особых мер на случай начала кризиса:
- контроль температуры в помещениях;
- поощрение дистанционной работы;
- введение нормирования горючего;
- ограничение авиаперелетов.
Также в Италии уже начались серьезные проблемы с дефицитом авиатоплива. Компании сообщили, что будут предоставлять приоритет только медицинским и государственным рейсам.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Президент США Дональд Трамп убежден, что американцы, которые не поддерживают войну в Иране, "не понимают ее сути". Он также заявил, что иранский народ "хочет слышать бомбы".
Трамп считает удары по иранским мостам и электростанциям оправданными из-за угрозы от Тегерана. Трамп подчеркнул, что настоящим военным преступлением было бы позволить Ирану получить ядерное оружие.
Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана, что привело к блэкауту в Асалуе. Министр обороны Израиля назвал это серьезным экономическим ударом по Тегерану.