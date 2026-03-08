Не Трамп: в Украинском конгрессе Америки сказали, кто мог инициировать операцию против Ирана

Дональд Трамп отвергает возможность мирного соглашения с Ираном и хочет продолжать операцию. Такую политику поддерживают немало людей в США, но вряд ли можно сказать, что это позиция большинства.

Таким мнением с 24 Каналом поделился директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, объяснив, что Трамп шел на выборы с сообщением о том, что вторжения в Иран не будет. Теперь он лишился большой части поддержки.

США только присоединились

Есть немало американцев, которые поддерживали Трампа, потому что не хотели еще одной войны на Ближнем Востоке. О причинах говорить сложно, но сейчас Соединенные Штаты показывают, что только присоединились к операции, которую начал Израиль.

Именно эта страна нанесла первые удары по Ирану, а потом к ним присоединились американцы. Точные временные рамки не определены, но, по некоторым данным, президент США согласился на операцию днем 27 февраля. Атаки начались через 12 часов после этого, ночью, когда в Америке еще все спали,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Люди до сих пор не понимают, что именно произошло, но они точно знают, что эту войну инициировали не США, а Израиль. Впоследствии к нему присоединились американцы. Еще одним интересным фактом является то, что операция происходит только в воздухе. Похожие действия проводили когда-то в Ливии, чтобы помочь людям, которые восстали против режима Муаммара Каддафи.

"Министр обороны США только дважды со 2 декабря 2025 года выходил к прессе. Мы не знаем, какой план действий. Нам только говорят, что не хотят раскрывать дальнейшие шаги, якобы враг будет слушать, что они хотят мира в регионе", – добавил Андрей Добрянский.

Интересно! Международные аналитики подсчитали, что Америка тратит почти 900 миллионов долларов ежедневно для операции в Иране. Только первые 100 часов налетов стоили США 3,7 миллиарда долларов. Большинство из этих расходов не были заложены в бюджете.

К тому же важно сказать, что Иран – это многомиллионная страна и не имеет никакого плана, как размещать беженцев, которые будут выезжать. Также никто не выделяет ресурсов для поддержки людей. Все это вещи, которые нужно было учитывать.

