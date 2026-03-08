Не Трамп: в Украинском конгрессе Америки сказали, кто мог инициировать операцию против Ирана
- Операцию против Ирана могла инициировать другая страна, а США присоединились к ней позже.
- Есть немало американцев, которые не поддерживали начало новой войны на Ближнем Востоке, поэтому Трамп может потерять рейтинг.
Дональд Трамп отвергает возможность мирного соглашения с Ираном и хочет продолжать операцию. Такую политику поддерживают немало людей в США, но вряд ли можно сказать, что это позиция большинства.
Таким мнением с 24 Каналом поделился директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, объяснив, что Трамп шел на выборы с сообщением о том, что вторжения в Иран не будет. Теперь он лишился большой части поддержки.
США только присоединились
Есть немало американцев, которые поддерживали Трампа, потому что не хотели еще одной войны на Ближнем Востоке. О причинах говорить сложно, но сейчас Соединенные Штаты показывают, что только присоединились к операции, которую начал Израиль.
Именно эта страна нанесла первые удары по Ирану, а потом к ним присоединились американцы. Точные временные рамки не определены, но, по некоторым данным, президент США согласился на операцию днем 27 февраля. Атаки начались через 12 часов после этого, ночью, когда в Америке еще все спали,
– подчеркнул Андрей Добрянский.
Люди до сих пор не понимают, что именно произошло, но они точно знают, что эту войну инициировали не США, а Израиль. Впоследствии к нему присоединились американцы. Еще одним интересным фактом является то, что операция происходит только в воздухе. Похожие действия проводили когда-то в Ливии, чтобы помочь людям, которые восстали против режима Муаммара Каддафи.
"Министр обороны США только дважды со 2 декабря 2025 года выходил к прессе. Мы не знаем, какой план действий. Нам только говорят, что не хотят раскрывать дальнейшие шаги, якобы враг будет слушать, что они хотят мира в регионе", – добавил Андрей Добрянский.
Интересно! Международные аналитики подсчитали, что Америка тратит почти 900 миллионов долларов ежедневно для операции в Иране. Только первые 100 часов налетов стоили США 3,7 миллиарда долларов. Большинство из этих расходов не были заложены в бюджете.
К тому же важно сказать, что Иран – это многомиллионная страна и не имеет никакого плана, как размещать беженцев, которые будут выезжать. Также никто не выделяет ресурсов для поддержки людей. Все это вещи, которые нужно было учитывать.
Что происходит в войне на Ближнем Востоке?
В США 6 марта заявили, что начнут крупнейшую серию бомбардировок Ирана. Ее главная цель – ракетная отрасль страны. По словам министра обороны, эта атака существенно ухудшит положение аятолл. Предыдущую атаку он назвал "потрясающей".
Американская операция в Иране может продолжаться еще несколько недель. Об этом якобы рассказал главам МИД стран Персидского залива госсекретарь США Марко Рубио. Вашингтон сейчас не ведет никакого диалога с Тегераном, потому что это может навредить проведению операции.
Утром 7 марта возле международного аэропорта Дубая прогремели взрывы. Здание якобы атаковал иранский дрон. Власти города объяснили, что произошел "незначительный инцидент" после перехвата дрона. В то же время опровергла сообщения, что это произошло на территории аэропорта.