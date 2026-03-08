Такою думкою з 24 Каналом поділився директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, пояснивши, що Трамп йшов на вибори з повідомленням про те, що вторгнення в Іран не буде. Тепер він позбувся великої частини підтримки.

Дивіться також Чи стануть курди піхотинцями Трампа у війні з Іраном: хто вони такі і чому ненавидять режим аятол

США лише приєдналися

Є чимало американців, які підтримували Трампа, бо не хотіли ще однієї війни на Близькому Сході. Про причини говорити складно, але зараз Сполучені Штати показують, що тільки приєдналися до операції, яку почав Ізраїль.

Саме ця країна завдала перших ударів по Ірану, а потім до них приєдналися американці. Точні часові межі не визначені, але, за деякими даними, президент США погодився на операцію вдень 27 лютого. Атаки почалися через 12 годин після цього, вночі, коли в Америці ще всі спали,

– підкреслив Андрій Добрянський.

Люди досі не розуміють, що саме сталося, але вони точно знають, що цю війну ініціювали не США, а Ізраїль. Згодом до нього приєдналися американці. Ще одним цікавим фактом є те, що операція відбувається тільки у повітрі. Схожі дії проводили колись у Лівії, щоб допомогти людям, які повстали проти режиму Муаммара Каддафі.

"Міністр оборони США лише двічі з 2 грудня 2025 року виходив до преси. Ми не знаємо, який план дій. Нам лише говорять, що не хочуть розкривати подальші кроки, нібито ворог слухатиме, що вони хочуть миру в регіоні", – додав Андрій Добрянський.

Цікаво! Міжнародні аналітики підрахували, що Америка витрачає майже 900 мільйонів доларів щодня для операції в Ірані. Лише перші 100 годин нальотів коштували США 3,7 мільярда доларів. Більшість із цих витрат не були закладені у бюджеті.

До того ж важливо сказати, що Іран – це багатомільйонна країна й не має ніякого плану, як розміщувати біженців, які виїжджатимуть. Також ніхто не виділяє ресурсів для підтримки людей. Всі це речі, які потрібно було враховувати.

Що відбувається у війні на Близькому Сході?