Крым отдал Обама, Байден – вообще все, а я дал Javelin, – Трамп
- Дональд Трамп обвинил своих предшественников в "сдаче" России территорий Украины и Грузии, заявив, что сам "не отдал ничего".
- Трамп отметил, что во время его прошлого срока США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin, которые оказались эффективными.
- Трамп также акцентировал на том, что остановил газопровод "Северный поток-2" в Европу.
Дональд Трамп заявил, что его предшественники "отдали" Крым и части оккупированных территорий Украины и Грузии для России. В то же время сам американский президент утверждает, что не отдал "ничего".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
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Как Трамп обвинил предшественников в сдаче территорий Украины
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что если бы он был президентом США, то "Россия не начала бы войну в Украине". В то же время он также обвинил своих предшественников в том, что те "отдали" территории других стран России.
По Крыму, как я уже говорил – его отдал Обама. Байден отдал все, Буш – Грузию, а Трамп – ничего,
– сказал президент США.
В то же время глава Белого дома напомнил, что во время прошлого его срока в 2018 году Соединенные Штаты предоставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Американский лидер подчеркнул, что это оружие оказалось очень эффективным.
"И еще, если взглянуть – я остановил газопровод (Северный поток-2 – 24 Канал) в Европу", – резюмировал Трамп.
К слову, президент США также заявлял, что если Россия не согласится на перемирие с Украиной, то это будет "очень неутешительный момент для мира". В то же время Дональд Трамп заявлял, что имеет рычаги влияния на Владимира Путина, но пока не хочет их применять.