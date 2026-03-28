Чему учит война в Иране союзников и противников США

Первая война в Персидском заливе 1991 года ознаменовала начало однополярной эры – периода в международных отношениях после Холодной войны, когда США доминировали как единственная сверхдержава. Тогда Китай и Советский Союз были ошеломлены изощренной военной кампанией американцев, а мир принял глобализацию.

Вторая война в Персидском заливе, начавшаяся в Ираке в 2003, символизировала превышение возможностей. А уже третья – знаменует момент распада. Об этом пишет Financial Times.

Какие недостатки операции США на Ближнем Востоке?

В издании отмечают, что рассвет новой эры не так просто определить.

Нынешняя война показывает некоторые неудачи США, но также то, насколько асимметрично мощной она является и насколько анархической будет планета без ее постоянного стремления к порядку.

Но недостатки операции США в Иране очевидны. Это война с нечеткими целями, которая не имеет двухпартийной поддержки Конгресса и которая непопулярна среди самих американцев. А еще она разорвала отношения с НАТО.

Если конфликт продолжится, то рост цен на нефть увеличит доходы России на более 80 миллиардов долларов ежегодно. А это больше, чем весь дефицит бюджета Кремля за 2025 год.

Также из-за войны на Ближнем Востоке США вывели из Азии свои военные ресурсы. Запасы боеприпасов, которые были бы необходимы в вероятной войне с Китаем, исчерпаны. А это по меньшей мере пятая часть ракет Tomahawk и треть перехватчиков Thaad.

Отражение дешевых дронов, атакующих объекты в ОАЭ и Катаре, является слишком дорогим для американцев. Так, неделя войны стоит Штатам 9 миллиардов долларов.

Какие сильные стороны продемонстрировали США?

Несмотря на это, на Ближнем Востоке США смогли продемонстрировать и свои сильные стороны. За три недели они уничтожили большую часть ВВС, ВМС и военно-промышленного комплекса Ирана, предварительно нанеся удары по его ядерным объектам. Также погибло много лидеров Ирана.

А искусственный интеллект помог американцам осуществить 9 000 ударов.

В FT отмечают, что игнорирование ООН и большинства союзников ускоряет принятие решений в США.

Америка также имеет собственную асимметрию. Даже несмотря на то, что ее действия дестабилизируют мировую экономику, они имеют относительно меньшее влияние внутри страны. В отличие от 1991 и 2003 годов, США сейчас является чистым экспортером энергии, ВВП которого сравнительно нечувствителен к нефтяному шоку. Избыток означает, что цены на природный газ в США были низкими и стабильными. Скачок доходности двухлетних казначейских облигаций является умеренным. Потеря доходов компаний S&P 500 оценивается лишь в 2 – 5%,

– пишет издание.

Продолжает ли мир тянуться к США?

Там заметили парадокс – чем больше Штаты разрушают мир, тем больше страны покупают их активы.

Наиболее вероятным следующим этапом будет не смена режима или капитуляция Ирана. В идеале США должны были бы найти силы организовать трудоемкую систему сопровождения танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив.

Но она могла бы и заключить соглашение, которое оставит Иран латентной угрозой над Ормузом, одновременно прекратив боевые действия.

Энергетические рынки делают ставку на последнее, поэтому всплески цен на нефть последних недель все еще оставляют цены ниже пика кризиса 1979 – 1980 годов с учетом инфляции.

По мнению некоторых аналитиков, если бы такая сделка состоялась, это было бы сокрушительным ударом по доверию к США и их силе сдерживания. Это было бы чем-то похожим на англо-французскую катастрофу в Суэцком канале 1956 года.

Фактически, зависимость стран от США может возрасти. Так, независимо от того, как бы закончилась война, страны Персидского залива, а возможно, и Европа, будут стремиться значительных инвестиций в ПВО, используя американские системы, дополненные израильскими и украинскими технологиями.

Если страны Персидского залива построят новые трубопроводы в обход Ормузского пролива, их первым выбором будет защита США.

Штаты могут стать и неизменным поставщиком газа для стран Азии и Европы, которые сейчас стремятся уменьшить свою зависимость от катарского газа.

Что может оказаться неприятным для союзников и противников США?

Для союзников Штатов неприятная правда заключается в том, что даже когда американцы дестабилизируют мир, они нужны странам еще больше.

У стран Персидского залива нет четкой альтернативы. А для Европы разрыв зависимости от США займет годы.

Для противников США все тоже сложно.

Для диктаторских режимов эффект ужасный, ведь их падение может быть "почти бесплатным", как это показала на своем примере Венесуэла. А Куба может это сделать тоже уже скоро.

Урок для них заключается в том, чтобы контролировать узкие места, такие как Ормузский пролив, или же приобрести оружие массового уничтожения. Автократии, которые уже имеют ядерное оружие и меньше полагаются на глобализированную экономику, считают, что наступает золотой век влияния,

– пишет FT.

Издание отмечает, что двумя потенциальными посредниками в сделке с Ираном является фельдмаршал Асим Мунир из Пакистана и российский президент Владимир Путин.

Что с Китаем?

Си Цзиньпин будет рад видеть, как американские военные отходят от Азии, а их союзники разделяются.

В то же время Китай не одобрит перспективу одностороннего применения американской силы или гонки вооружений с участием режимов, которые чувствуют угрозу. Пекин не будет в восторге и от перехода США к заключению гибких соглашений по поддержке открытого судоходства.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, значительная ее часть транзитом осуществляется через Ормузский пролив. Несмотря на большие усилия, его запасов хватает лишь на 100 – 150 дней.

Китайцы проводят контейнерную торговлю с Европой через Суэцкий канал и Красное море.

В случае собственной войны за Тайвань, Китай будет уязвим к энергетическому эмбарго и столкнется с финансовым шоком, учитывая отсутствие эффекта безопасной гавани, как в США.

Третья война в Персидском заливе показывает, что США порвали с системой, сложившейся после 1991 года, что предвещает более турбулентный мир. Но это также показывает, что значительная часть мира до сих пор не имеет четкой альтернативы, кроме как полагаться на Америку, и как далеко должен зайти Китай, чтобы показать свои уникальные сильные стороны,

– подытожили в издании.

