Трамп заявил о массированном ударе по Тегерану: якобы ликвидированы военные лидеры Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы массированных ударах по Тегерану. По его словам, в результате атаки могли быть ликвидированы военные руководители Ирана.

Соответствующими кадрами, якобы подтверждающими удар по Ирану, он поделился в своей социальной сети Truth Social.

Что заявил Трамп об ударе по Тегерану?

В заметке американский лидер утверждает, что в результате атаки были ликвидированы военные руководители Ирана.

Многие военные лидеры Ирана, которые руководили страной плохо и безрассудно, ликвидированы – вместе со многим другим – этим массированным ударом по Тегерану,

– отметил он.

В то же время пока отсутствуют другие подтверждения этой информации. Также неизвестно, когда именно и где были сняты обнародованные видео со взрывами. Официальные источники Ирана пока не комментировали заявление.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким ультиматумом к Ирану, призвав Тегеран немедленно восстановить судоходство через Ормузский пролив. В случае отказа, по его словам, страну может ждать "настоящий ад". Американский президент уверенно заявлял, что легко сможет открыть Ормузский пролив, однако это займет некоторое время.

