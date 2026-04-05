Трамп заявил о массированном ударе по Тегерану: якобы ликвидированы военные лидеры Ирана
- Дональд Трамп заявил о массированном ударе по Тегерану, в результате которого могли быть ликвидированы военные руководители Ирана.
- Пока отсутствуют другие подтверждения этой информации, а официальные источники Ирана не комментировали заявление.
Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы массированных ударах по Тегерану. По его словам, в результате атаки могли быть ликвидированы военные руководители Ирана.
Соответствующими кадрами, якобы подтверждающими удар по Ирану, он поделился в своей социальной сети Truth Social.
Что заявил Трамп об ударе по Тегерану?
В заметке американский лидер утверждает, что в результате атаки были ликвидированы военные руководители Ирана.
Многие военные лидеры Ирана, которые руководили страной плохо и безрассудно, ликвидированы – вместе со многим другим – этим массированным ударом по Тегерану,
– отметил он.
В то же время пока отсутствуют другие подтверждения этой информации. Также неизвестно, когда именно и где были сняты обнародованные видео со взрывами. Официальные источники Ирана пока не комментировали заявление.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким ультиматумом к Ирану, призвав Тегеран немедленно восстановить судоходство через Ормузский пролив. В случае отказа, по его словам, страну может ждать "настоящий ад". Американский президент уверенно заявлял, что легко сможет открыть Ормузский пролив, однако это займет некоторое время.
Война в Иране: последние новости
4 апреля стало известно, что Иран частично разблокировал Ормузский пролив, позволяя проходить судам с "товарами первой необходимости". Однако, детали того, кто именно может проходить через пролив – остаются непонятными.
Известно, что из-за боевых действий в Иране, США потеряла два самолёта в один день. 3 апреля Иран сбил самолет американских ВВС F-15E. Впоследствии США потеряли самолет A-10 Warthog над Ормузским проливом, пилот спасся.
Ранее Politico писало, что у США начинаются трудности в Иране. Американцы сталкиваются с выбором между прекращением операции в Иране с репутационными потерями или переходом к наземным действиям, поскольку стратегические цели для авиаударов почти исчерпаны. Контроль Ирана над Ормузским проливом создает экономическое давление на США. Демократы в Конгрессе требуют четкой стратегии завершения конфликта.