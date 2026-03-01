Укр Рус
1 марта, 19:30
2

Будет ли наземное вторжение в Иран: СМИ выяснили дальнейшие действия США

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • США не планируют вводить наземные силы в Иран.
  • Дональд Трамп делает ставку на длительную воздушную кампанию.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нацеленную, прежде всего, на уничтожение ракетного потенциала страны. Тегеран в ответ атакует американские базы в странах, являющихся американскими союзниками.

Сколько продлится эта военная кампания и планируют ли американцы вводить сухопутные войска в Иран, в интервью CBS News рассказал сенатор-республиканец Том Коттон.

Стоит ли ожидать наземное вторжение США в Иран?

По словам Коттона, Трамп дал четко понять, что стоит ожидать длительной воздушной и морской кампании, которая призвана не только сдержать ядерные амбиции Ирана, а, что самое главное, уничтожить его огромный арсенал ракет.

У Ирана ракет больше, чем всех систем ПВО США и Израиля вместе взятых, включая пусковые установки и производственные мощности,
– объяснил сенатор.

Он сказал, что во время такой кампании существует риск сбивания самолета, поэтому в регионе есть специальные спасательные подразделения готовые спасти пилота. За такими редкими случаями, президент не планирует вводить большие наземные силы в Иран.

Коттон подчеркнул, что главная цель этой военной кампании – уничтожить ракетный арсенал Ирана и удостовериться, что он не сможет его восстановить.

"Мы будем продолжать бить по военным возможностям и по высшему руководству, аятолах, которые участвовали в 47 годах ужасных преступлений против американцев и собственного народа", – заявил республиканец.

Что известно о перебое боевых действий на Ближнем Востоке?

  • 28 февраля США и Израиль нанесли серию авиаударов по Ирану. Тот в ответ атаковал страны-союзники США.
  • Впоследствии стало известно о гибели большого количества иранских чиновников, в частности верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
  • В Тегеране пообещали отомстить и пригрозили самой разрушительной в истории наступательной операцией.
  • 1 марта Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры. Президент США сказал, что он согласился. В то же время политик не стал уточнять, когда именно должны состояться эти переговоры.