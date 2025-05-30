Кремль не верит в то, что администрация Трампа готова ввести жесткие санкции против России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Россия не боится введения новых санкций США

В Москве скептически относятся к возможности жестких действий со стороны Белого дома. Там не ожидают ни новых серьезных санкций, ни роста политического или военного давления. Более того, в Кремле назвали реакцию Трампа на массированные атаки дронов по Украине не чем иным, как "эмоциональной перегрузкой".

По мнению аналитиков, Путин пытается безнаказанно испытать пределы решимости Трампа. Часто критика со стороны главы Белого дома сопровождается и упреками в адрес Украины или Владимира Зеленского.

Усиление атак по мирным городам Украины выглядит как проверка позиций Вашингтона. Обстрелы возобновились всего через неделю после личного разговора Путина и Трампа.

Журналисты считают, что нынешняя ситуация является следствием стратегии самого Трампа, который с начала второго срока выступал против масштабной финансовой поддержки Украины и продвигал идею переговоров с Россией. В случае введения санкций сейчас он уже рискует собственной репутацией.

Самый опасный сценарий для Киева – это выход Трампа из любых переговоров по урегулированию войны. Это позволит России и в дальнейшем вести войну на истощение и бить ракетами по мирному населению.

Впрочем, в CNN считают, что Трамп все еще может помочь Украине победить. Он должен восстановить и усилить военную помощь Украине.