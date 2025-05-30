Путин полагается на время. Но оно, на по словам профессора политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке Александра Мотыля, играет в пользу Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Украина и Россия – у кого лучшие шансы на победу

Эксперт признает, что Россия имеет ряд преимуществ над Украиной в длительной войне на истощение. Прежде всего, ее население, экономика и военно-промышленный комплекс значительно больше украинских.

В России почти в четыре раза больше людей и примерно 18,9 миллионов мужчин в возрасте 20 – 39 лет против менее чем 5 миллионов в Украине. Мотыль приводит мнение экспертов Коллина Майзеля и Мэтью Берроуза о том, что "Москва может терять втрое больше солдат, чем Украина, и все равно нести относительные меньшие потери".

Однако по убеждению самого Мотыля, сами по себе цифры – плохой прогноз победы. Если бы они действительно играли решающую роль в войнах, то США должны были бы победить во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, Франция – в Алжире и Вьетнаме, российская империя – в Крымской и Российско-японской войнах. Однако этого не произошло.

Поэтому говорит эксперт, победа в войне не зависит только от численности людей, денег и техники.

"Лидерство, моральный дух, тактика, стратегия, качество вооружения и другие нечисловые факторы играют важную – а иногда и решающую – роль", – отметил он.

Мотыль замечает, что война длится очень долго, и возможно, как раз это доказывает ошибочность ставки России исключительно на цифры.

Он приводит слова одного из украинских офицеров Роберта Бровди "Мадьяра". Тот считает, что секрет победы Украины в том, чтобы уничтожать больше оккупантов, чем Россия способна мобилизовать.

"Россия мобилизует примерно 30 – 32 тысячи солдат в месяц, а ВСУ уничтожают около 20 тысяч ежемесячно. Это делает задачу (украинцев – 24 Канал) понятной: ежемесячно поражать еще 10–12 тысяч российских солдат. Достигнете этого – все российские наступления останавливаются. Продолжите дальше – упадет боевой дух всей армии России. Продолжите еще – можно обвалить российское правительство,

– писал Бровди.

По мнению Бровди, чтобы Украине уничтожать больше россиян, нужно больше дронов и бригад. Если этого нет, надо сделать имеющиеся более эффективными.

По подсчетам Бровди, если нынешние дроновые части на поле боя повысят уровень поражения на 15% – любым способом – то уже через четыре месяца будет достигнута критическая масса российских потерь. Бровди оценивает, что к августу Украина может довести потери России до 35 тысяч в месяц.

Мотыль говорит, что если предположить, что Майзель, Берроуз и Бровди правы в своих оценках, то можно прийти к выводу, что в войне России против Украины по меньшей мере будет ничья. Учитывая диспропорцию ресурсов и безнадежную мечту Путина уничтожить Украину можно говорить о небольшой победе Киева.

А в лучшем случае расчеты Бровди сводят на нет аргументы Майзеля и Берроуза и свидетельствуют о возможном крахе России – или о большой украинской победе.