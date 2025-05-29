Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что как бы парадоксально ни было, но русскоязычное население надо защищать именно в России. Путинская вертикаль оказывает геноцид и против своих людей.

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Какая цель новых условий России

Интересно, что на Западе можно увидеть россиян, которые активно выступают за свою страну, поддерживают действия Путина, но если им предлагают вернуться домой из Европы – они отказываются. Эти люди хотят жить в правовых государствах, но оставаться одиозными в своих политических убеждениях.

Относительно других требований, то выглядит так, что Украина должна согласиться на имплементацию в свою внутреннюю политику условий "русского мира". Россия хочет получить гарантии, что ей удастся реализовать этот сценарий,

– отметил Михаил Подоляк.

Для этого Кремль использует информационные, политические, культурные инструменты. Путин также требует признать оккупированные территории российскими. Это точно не приведет к окончанию войны, а лишь к разговору о прекращении огня. Далее россияне точно будут говорить, что их якобы провоцировали и искать поводы для продолжения боев.

США практически на финише в реализации своей концепции "мягкой дипломатии" в отношении России. Очевидно, что в Кремле ненавидят Америку, обнуляют репутацию Трампа, доказывают, что он недееспособен и ни на что не может повлиять.

Поэтому Россия намеренно делает информационные вбросы, чтобы проверить насколько Украина и весь западный мир готовы уступить. Но уступать никто не собирается, ведь дальше будет только хуже. Кроме этого, Путин хочет затянуть время и не провоцировать Трампа,

– добавил Подоляк.

Российский диктатор прибегает к манипуляциям: соглашается на телефонные разговоры с Трампом, говорит, что якобы готов к миру. Но он просто боится, что США не ввели жесткие санкции. Именно они и военная помощь Украине действительно могут привести к окончанию войны.

Напомним, издание Reuters написало, что Путин хочет, чтобы Украина стала внеблоковой страной, отказалась от членства в НАТО. Источники издания сообщают, что если украинцы не согласится, то "мир станет еще более болезненным".