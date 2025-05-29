Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що як би парадоксально не було, але російськомовне населення треба захищати саме в Росії. Путінська вертикаль чинить геноцид і проти своїх людей.

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Яка мета нових умов Росії

Цікаво, що на Заході можна побачити росіян, які активно виступають за свою країну, підтримують дії Путіна, але якщо їм пропонують повернутися додому з Європи – вони відмовляються. Ці люди хочуть жити у правових державах, але залишатися одіозними у своїх політичних переконаннях.

Щодо інших вимог, то виглядає так, що Україна має погодитися на імплементацію у свою внутрішню політику умов "російського миру". Росія хоче отримати гарантії, що їй вдасться реалізувати цей сценарій,

– зауважив Михайло Подоляк.

Для цього Кремль використовує інформаційні, політичні, культурні інструменти. Путін також вимагає визнати окуповані території російськими. Це точно не призведе до закінчення війни, а лише до розмови про припинення вогню. Далі росіяни точно говоритимуть, що їх нібито провокували й шукатимуть приводи для продовження боїв.

США практично на фініші у реалізації своєї концепції "м'якої дипломатії" щодо Росії. Очевидно, що у Кремлі ненавидять Америку, обнулюють репутацію Трампа, доводять, що він недієздатний і ні на що не може вплинути.

Тож Росія навмисно робить інформаційні вкиди, щоб перевірити наскільки Україна та весь західний світ готові поступитися. Але поступатися ніхто не збирається, адже далі буде тільки гірше. Крім цього, Путін хоче затягнути час і не провокувати Трампа,

– додав Подоляк.

Тому російський диктатор вдається до маніпуляцій: погоджується на телефонні розмови з Трампом, говорить, що нібито готовий до миру. Але він просто боїться, що США не ввели жорсткі санкції. Саме вони та військова допомога Україні справді можуть призвести до закінчення війни.

Нагадаємо, видання Reuters написало, що Путін хоче, аби Україна стала позаблоковою країною, відмовилася від членства в НАТО. Джерела видання повідомляють, що якщо українці не погодиться, то "мир стане ще болючішим".