В США призывают к полному и безусловному прекращению огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Госдепа США Томми Брюс в X.

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Что заявили в Госдепе относительно поддержки Украины?

В Госдепе США заявили о дальнейшей поддержке Украины.

Эта администрация стремится к длительному, прочного и стабильного мира в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое прекращает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру,

– заявила заместитель пресс-секретаря Госдепа Миньон Хьюстон.

Напомним, Сенат США не успел проголосовать за санкции против России до летних каникул, поэтому решение остается на Трампе. Законопроект предусматривает жесткие санкции, включая вторичные тарифы до 500%, но частичное внедрение тоже считается успехом.