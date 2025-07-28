Читайте также Украина увидела луч надежды: сокращение дедлайна Трампа имеет решающее значение, – CNN 

На фоне заявления Трампа о сокращении дедлайна согласования перемирия для Путина Украина переживает, вероятно, самый тяжелый этап войны. Ускорение действий Вашингтона, которые будут давить на Москву крайне своевременны.

Трамп оставляет Путину времени для заключения перемирия только на 10 – 12 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику CNN.

Почему Украина сейчас переживает самый сложный момент войны?

Трамп объявляет о сокращении дедлайна для Путина в очень подходящий для Украины момент. Как отмечает CNN, Украина, вероятно, переживает самый сложный момент на передовой с начала войны.

Начальная отметка Трампа в 50 дней должна была закончиться 3 сентября. К тому времени Россия фактически безнаказанно могла реализовывать свои военные цели. В частности, российские силы приближаются к ключевым опорным городам украинской обороны на востоке – Покровска, Константиновки и Купянска.

Потеря этих городов существенно ударит по возможностям Украины обороняться в восточных регионах, считают в CNN. Украина в таком случае потеряет контроль над большинством городов, на которые она сейчас полагается, чтобы удерживать восток, и передвинет оборону в Краматорск и Славянск.

Напомним, Дональд Трамп установил Владимиру Путину новый дедлайн для подписания мирного соглашения и окончания войны в Украине. Этот срок составляет 10 – 12 дней от 28 июля 2025 года.