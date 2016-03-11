Трамп дает России возможность перегруппироваться и собрать силы: интервью с полковником Британии

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Соединенные Штаты приостановили помощь Украине в войне после скандала в Белом доме. Очевидно, президент США Дональд Трамп забыл, что именно Россия является агрессором и именно Россия должна согласиться на прекращение огня.

Остановка военной помощи со стороны США не приносит никакой пользы и на самом деле играет на руку только диктатору Владимиру Путину. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что это позволяет оккупантам перегруппироваться и собрать войска. Больше об этом, возможно ли перемирие в Украине без США и о потерях России – читайте далее в материале.

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Возможно ли перемирие без поддержки США

Президент Владимир Зеленский поддержал прекращение огня в воздухе и на море. Если Россия также открыта к этому предложению, то какова ваша реакция на такое развитие событий?

Я считаю, что это было очень тяжелое время и не хочу возвращаться к старым темам. К президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне очень плохо относились президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Прекращение американской военной помощи – то, что на самом деле не приносит пользы.

Американский президент забывает, что агрессором является Владимир Путин. Именно россияне вторглись в Украину в 2014 году, а затем 24 февраля 2022 года. Поэтому я считаю, что реакция президента США крайне неуместна. Однако это подтолкнуло Европу к осознанию того, что она должна играть гораздо больше ведущей роли в обороне Европы, а Украина в этом случае является абсолютной ее частью.

В будущем европейские армии и военные во главе с Великобританией и британским премьер-министром должны активизироваться, чтобы поддержать Украину. Когда говорится о мире президент Зеленский начинает говорить о первом этапе мирного плана с прекращением огня в воздухе и на море.

Полное интервью с полковником Британии в отставке: смотрите видео

Думаю, президент Трамп и другие, кто сейчас настроен критически, забывают, что именно россияне должны согласиться на прекращение огня, а они сейчас ничего не сказали. Российская армия находится в очень плохом состоянии. Я уверен, что такой раскол, который вроде бы создан тем, что происходит в Вашингтоне, позволяет Путину попробовать перегруппироваться и снова собрать свои силы.

То, что сказал президент Зеленский, – это действительно конструктивное начало. Безусловно, мир в воздухе означал бы конец любым ракетам и беспилотникам, которые россияне запускают по мирным людям Украины, нанося много вреда и приводя к большому количеству жертв. Что касается мира на море, то фактически Украина в значительной степени контролирует Черное море. Это действительно хороший первый шаг.

Если Путин серьезно относится к миру, он должен согласиться на него очень быстро, чтобы потом можно было перейти к следующим этапам. Эта война длится слишком долго. Россиянам фактически позволили делать, что им заблагорассудится. Это очень обидно.

Большинство американцев, с которыми я общаюсь, не поддерживают некоторые заявления Трампа и вице-президента. Я считаю, что то, что делают американцы по крайней мере открывает возможность для прекращения огня. Но любое соглашение, что будет заключено, должно быть таким, на которое украинский народ может согласиться.

Что вы думаете о таком плане, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов развернуть войска на земле и самолеты в воздухе в рамках соглашения о прекращении огня? Возможно ли провести эту миссию без американских войск и поддержки?

Думаю, здесь есть 2 варианта. Во-первых, есть вариант, когда европейские коалиционные силы во главе с Великобританией и Францией введут на территорию войска – от 30 до 40 тысяч военнослужащих. Они должны иметь достаточную военную мощь, бронетанковые дивизии, чтобы быть способными противостоять любому потенциальному российскому нападению.

В этом первом случае идеально было бы, если бы США предоставляли военно-воздушные силы для поддержания превосходства в воздухе с помощью американских истребителей и ракет для прикрытия этих сил. Если США не готовы это сделать, тогда европейская коалиция НАТО должна взять на себя ответственность. Европа должна четко дать понять как Трампу, так и Путину, что мы готовы это сделать. Лично я считаю, что в рамках европейской коалиции НАТО достаточно военного потенциала для этого.

Военно-воздушные силы Финляндии и Швеции, Великобритании, Франции, Греции, Германии и некоторых других меньших европейских стран имеют достаточно истребителей и противоракетной обороны, чтобы обеспечить это воздушное прикрытие. Это не идеальный вариант, но очень реальный.

В Лондоне и Париже, а также в других местах ведется много планирований для обеспечения готовности этих сил. Конечно, европейские страны НАТО проводили много совместных учений в течение последних 12 – 24 месяцев, чтобы быть готовыми к этому. Это будет огромным военным усилием для британских и французских военных. Но это важно, чтобы достичь мира и остановить убийства невинных украинских мирных жителей, которых ежедневно убивают россияне.

В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовали американцы. Но я думаю, что Европа может сделать это сама и предоставить достаточно мощные силы, чтобы сдержать Путина и россиян от попыток захватить больше земли.

На ваш взгляд, как британские, французские и другие европейские войска должны нанести ответный удар, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня и снова совершит нападение на нее, на европейские войска?

Когда будут созданы силы для соблюдения прекращения огня и установлена демаркационная линия между Украиной и российскими войсками, тогда должны быть очень четкие правила ведения боевых действий. Совершенно очевидным и фундаментальным является то, что любые европейские силы с соблюдением мира должны иметь огневую мощь: танки, артиллерию, беспилотники и воздушную мощь, чтобы быть способными остановить российское вторжение.

Думаю, это однозначно может произойти, если мы приложим достаточно усилий на местах. Демаркационная линия, вероятно, будет иметь длину ориентировочно 800 миль (около 1300 километров – 24 Канал). Поэтому это огромная территория, которую нужно охватить, но с достаточной огневой мощью. Европейская коалиция, в идеале поддержанная американскими военно-воздушными силами, может это сделать.

Сама российская армия значительно ослаблена, она только что достигла 1 миллиона потерь. Понятно, что российские войска сейчас не очень хорошо обучены. Следовательно, хорошо подготовленное европейское НАТО с бронетанковой и пехотной дивизией будет иметь нужную способность. Также благодаря разведывательным ресурсам, которые есть у Европы и США, оно или сумеет сдержать россиян от любых действий, или, если они что-то сделают, может нанести им очень быстрый и мощный удар.

По состоянию на 10 марта 2025 года потери России в личном составе составляют более 886 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения.

Считаете ли вы, что европейские страны способны очень сильно ударить по России без американского участия?

Без американского участия будет сложнее, но я абсолютно четко понимаю, что мы могли бы это сделать. Все армии, в частности британские, французские и армии скандинавских стран, хорошо обучены. У них есть много очень сложного оборудования. Большая часть из него – американское, в частности истребители F-35 и тому подобное. Значит, у них есть возможность.

Премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон ясно дают понять, что они справятся с этой задачей и готовы ее выполнить. Пока Россия не убедится, что это действительно так – сила не будет эффективной.

Как Украине получить доступ к авиации США

Какие есть варианты привлечения правительства США к такой миссии? Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается убедить Трампа взять на себя обязательства относительно нее. Например, переводя в режим ожидания воздушные средства в странах вблизи Украины. В случае нападения России на Украину США могут ответить авиасредствами и возможностями дальнего радиуса действия? Какие есть варианты этой миссии у США?

Ключевая опция, на которую мы надеемся, это то, что авиационные средства США будут привлечены к любой миротворческой миссии. Есть некоторые значительные американские активы, в частности воздушные средства и истребители, которые уже размещены в Великобритании на трех очень больших авиабазах, а также по всей Европе. Можно было бы надеяться, что именно они станут гарантом воздушной поддержки для этих миротворческих сил.

Премьер-министр Стармер пытается убедить президента Трампа взять на себя обязательства вступить в борьбу. Однако мы также должны готовиться к худшему развитию событий, если Трамп этого не сделает.



Кир Стармер попытается убедить Трампа присоединиться к миротворческой миссии / Getty Images

В рамках мирных предложений президента Зеленского он также указал, что готов рассмотреть соглашение о редкоземельных минералах, в котором так заинтересован президент Трамп. Можно предположить, что если это соглашение удастся подписать тем транзакционным способом, которым Трамп ведет политические и дипломатические дела сейчас, то как только США получат доступ к полезным ископаемым Украины, то Украина или коалиционные миротворческие силы будут иметь доступ к военно-воздушным силам США.

Может ли соглашение об ископаемых защитить Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что экономическое сотрудничество с США было бы лучшей гарантией безопасности для Украины. Он уверен, что европейские союзники не способны провести миротворческую миссию, потому что они не вели войны 30 – 40 лет. Как вы реагируете на такую дезинформацию от него?

Как человек, который воевал в войнах в Персидском заливе, Ираке, Афганистане, Боснии и Косово, вместе со многими моими коллегами мы возмущены тем, что говорит Вэнс. Хотя когда-то он мог быть солдатом, думаю, его боевой опыт очень ограничен, поэтому это был неудачный комментарий.

Похоже, Вэнс сначала говорит, а потом думает. Теперь он отказался от этого комментария, говоря, что на самом деле не считает, что британские и французские солдаты не участвовали в боевых действиях. Это обидно, но не имело бы особого значения. Впрочем, если такое решение по военным делам принимает вице-президент США, то это будет вызывать большое беспокойство.

Относительно того, что Украина будет в безопасности, имея бизнес с США. Думаю, Вэнс считает, что если в Украине будет американский персонал, который, возможно, будет работать на шахтах и в других сферах бизнеса, которые будут помогать с восстановлением, тогда Путин не будет нападать, боясь задеть или убить этот персонал. В этом есть определенный смысл, но в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, там было много американских работников. Так что это не обязательно какой-то вид гарантии.

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Что касается опыта британских и французских военных, то мы лично воевали в 7 разных войнах и многие мои коллеги тоже. У нас гораздо больше опыта в бою, чем у Вэнса, поэтому, возможно, ему стоит говорить только о политических делах.

Может ли Путин ударить ядеркой по миротворцам

Рассмотрим также ядерные возможности российской стороны. Если в Украине будет европейская миротворческая миссия, каковы шансы того, что Россия применит ядерное оружие против войск Европы?

Это очень маловероятно. Прежде всего и Британия, и Франция имеют ядерные средства сдерживания, хотя и гораздо меньше, чем у россиян. Объединенного ядерного оружия Британии и Франции достаточно, чтобы уничтожить Россию. В любом случае Путин будет знать, что есть определенные обсуждения о возможности применения россиянами тактического ядерного оружия. Это меньшие боезаряды, предназначенные для поражения отдельных бронированных формирований и других целей.

Французы имеют определенное тактическое ядерное оружие, поэтому могут ответить. Думаю, коалиционные силы НАТО для соблюдения мира будут иметь достаточно возможностей для того, чтобы с помощью такого оружия, как Storm Shadow, предотвратить запуск ядерки.

Следовательно, лично я считаю, что ядерный вопрос, о котором мы говорили много раз, – не является проблемой. Путин знает, что в тот момент, когда он использует свое ядерное оружие, – ему наступит конец. Это не то, чего он хочет достичь. Поэтому шанс на обмен ядерными ударами очень мал.

Способна ли Европа отразить ракетную атаку на Украину

Не кажется ли вам, что Россия может попытаться бросить вызов, проверить боевую готовность европейских войск, проводя, например, операции под чужим флагом или небольшие вторжения?

Да, думаю, что это очень вероятно. Я уверен, что коалиционные войска будут планировать порядок действий на случай непредвиденных обстоятельств. Если будет незначительное вторжение, тогда очень важно, чтобы коалиционные силы нанесли по нему очень сильный удар. Когда говорится о применении силы, это конечно сложнее, но именно в этом разведка имеет ключевое значение.

Мы очень сильно полагаемся на разведку США, чтобы предоставить четкую картину. Достаточно важно, чтобы разведка продолжала свою работу. Великобритания, Франция и другие европейские страны НАТО также имеют значительную способность к сбору разведанных. Главное, если любое нарушение правил прекращения огня состоится, то на него нужно реагировать очень жестко.

Ожидаете ли вы, что европейские войска и воздушные силы, а в случае необходимости и американские, помогут Украине закрыть небо над собой, сдерживать и перехватывать российские ракеты в случае массированной атаки?

Есть 2 элемента, если будет достигнут режим прекращения огня. Безусловно, коалиционные воздушные средства отразят любое вторжение в Украину российскими ракетами, беспилотниками или самолетами. Что касается западных активов, которые поддерживают Украину, если не будет прекращения огня и боевые действия продолжатся, я ожидаю, что европейская коалиция НАТО должна пересмотреть то, как она оказывает поддержку Украине.

Очень четко видно на Западе, в Европе, что мы не позволим России взять Украину полностью. Таким образом, есть сценарий, и это худший сценарий, когда британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, а истребителям в воздухе, чтобы поддержать Украину в войне против России. Это худший сценарий. Если будет достигнут режим прекращения огня, коалиционная авиация уничтожит абсолютно все ракеты, выпущенные по Украине.

Хватит ли коалиционным силам систем противовоздушной обороны для защиты, например, собственных войск на территории Украины? Ведь премьер-министр Кир Стармер пытается убедить Трампа предоставить европейским союзникам дополнительные средства ПВО.

Мы входим в технические детали. Как военный, я никогда бы не заявил, что полностью понимаю воздушную среду. Очень дельная мысль, которую вы высказываете, но я уверен, что британская, французская и европейская коалиция не захотят вводить войска на линию прекращения огня без надлежащего прикрытия противовоздушной обороны. Это технический вопрос.

Интуитивно я считаю, что со всеми воздушными средствами, которые есть в Европе, это возможно. Конечно, было бы гораздо легче, если бы американцы обеспечили поддержку и помощь для прикрытия неба. Но если этого не произойдет, то Европе придется сделать все возможное.

Что может произойти, если Россия нападет на Украину не с российской территории, а, например, с территории Беларуси? Как должны реагировать европейские союзники?

Думаю, так же как и в отношении прекращения огня. Правила ведения боя должны быть очень четкими. Уверен, что они скажут, что любое вторжение россиян в Украину будет жестко принято европейскими силами, независимо от того, произойдет ли это по ту сторону линии соприкосновения между Украиной и российскими войсками или через другую страну, например Беларусь.

Российская армия достигла своего пика

Наступление России на Востоке Украины было замедлено украинской армией. ВСУ пытаются стабилизировать линию фронта. Считаете ли вы, что такое развитие событий может заставить Россию искать мир в ближайшее время и согласиться с предложением о прекращении огня, потому что ее наступательные операции замедлены?

Конечно, сейчас такое будет происходить по всему фронту, все притихнет. Люди не должны забывать, что Украина удерживает территорию России и в Курской области, где российские операции потерпели неудачу и зашли в тупик. Это дает определенное преимущество Украине.

Лично я считаю, что, если говорить военными терминами, российская армия достигла своего пика. Простыми словами, это означает, что она исчерпала свои силы, ресурсы и на самом деле не может двигаться дальше. Любые переговоры, которые происходят между Украиной и Россией, должны быть очень четкими. Очевидно, есть какие-то детальные переговоры касательно земли, которые нужно рассмотреть.

Россияне захватили 4 области и Крым. На данный момент Украина удерживает район на Курщине, поэтому будут переговоры о том, как выглядит перемирие и линия прекращения огня. Мир должен это понять. Российская армия сейчас исчерпана и ей будет трудно достичь значительных успехов, если война будет продолжаться.