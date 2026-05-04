Впервые после перемирия США и Ирана: в Дубае объявляли ракетную угрозу
- В Дубае 4 мая объявили ракетную угрозу, впервые после перемирия между США и Ираном.
- Граждан призвали спрятаться в укрытия, отбой объявили – через 17 минут.
В Дубае, что в ОАЭ, 4 мая впервые за долгое время объявили ракетную угрозу. Это произошло после того, как США и Иран объявили о перемирии.
Об этом пишет Clash Report.
Что известно о ракетной угрозе в Дубае?
О ракетной опасности в Дубае начали писать после 16:00 по киевскому времени. Граждан призвали пройти в ближайшие укрытия, а также уйти дальше от окон, дверей и не находиться на открытом пространстве.
Также людей попросили ожидать дальнейших инструкций со стороны властей.
Сообщение о ракетной опасности, которое получили жители и гости Дубая / Фото из социальных сетей
В сообщении также говорилось о потенциальной угрозе ракетных ударов со стороны Ирана. Это происходит на фоне начала объявленной Дональдом Трампом операции "Проект свободы" по разблокированию Ормузского пролива.
По предварительным данным, отбой был объявлен в 16:17 по киевскому времени. В сообщении дубайских властей говорилось, что ситуация безопасна, поэтому можно выходить из укрытий.
Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на объявление администрацией Трампа о завершении войны в Иране, военное положение на Ближнем Востоке на самом деле сохраняется, а блокада иранских портов продолжается. По мнению политического консультанта, Соединенные Штаты понимают, что угроза Ирана будет сохраняться, поэтому вооружают союзников в этом регионе, в частности ОАЭ.
Почему Иран обстреливал Дубай?
С начала операции США и Израиля "Эпическая ярость" Иран начал обстреливать американские базы на Ближнем Востоке или объекты союзников Вашингтона. Неоднократно взрывы были в Дубае, где, в частности, иранская армия обстреливала аэропорт и гражданские здания.
Иран запускал по Дубаю свои печально известные дроны типа "Шахед". Под ударами также оказывались и 5-звездочные отели, в частности известный на весь мир "Бурдж-аль-Араб". После обстрела отель закрыли на реставрацию.
Почти весь март Дубай страдал от иранских атак. Уже после объявления перемирия между США и Ираном в апреле город начал жить нормальной жизнью, постепенно восстанавливались школы, университеты и бизнес, жители также возвращались в Дубаи.