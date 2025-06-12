12 июня, 19:59
Вполне может произойти, – Трамп намекает на вероятный удар Израиля по Ирану
На Ближнем Востоке напряженная ситуация вокруг Ирана и Израиля. Трамп не исключает, что Государство Израиль может нанести удар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times Of Israel.
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Что сказал Трамп о возможном нападении Израиля на Иран
По словам президента США, Тель-Авив может ударить по ядерным объектам Ирана. В то же время Тегеран может избежать конфликта, уступив в переговорах с Вашингтоном.
Я не хочу говорить о неизбежном, но, похоже, это то, что вполне может произойти. Я предпочитаю сделку с Ираном. Пока я считаю, что есть шанс на сделку, я предпочитаю, чтобы они (Израиль) не действовали, чтобы не разрушить ее,
– сказал Трамп.