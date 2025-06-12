Угроза новой войны

Диспозиция следующая: по данным американской разведки, опубликованным в Axios и The New York Times, Израиль активно готовится к удару по ядерным объектам Ирана, в частности Фордо и Натанз, которые являются ключевыми для иранской ядерной программы. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Эти планы подтверждаются отработкой израильскими ВВС операций с привлечением истребителей F-35 и F-15, а также разведывательных дронов, что уже использовались во время операции "Дни покаяния" 26 октября 2024 года. Тогда Израиль нанес удары по иранским военным объектам в ответ на ракетную атаку Ирана.

Эта информация, которую распространяют американцы, может быть также частью дипломатической игры – давлением на Иран накануне переговоров, направленных на новую ядерную сделку. Однако ряд фактов указывает на реальность планов удара.

Эвакуация американского персонала из Ирака и Кувейта, о которой сообщили Reuters и Al-Monitor, а также повышение боевой готовности баз США в Катаре, ОАЭ и Иордании, свидетельствуют о серьезном восприятии угрозы.

По данным The Wall Street Journal, американская разведка получила информацию о возможных иранских ответных ударах по американским объектам в регионе в случае израильской атаки. Иран угрожает применить сотни баллистических ракет, способных достичь Израиля, а также активизировать свои прокси-группы. Это повышает вероятность того, что израильский удар может спровоцировать цепную реакцию, втянув в конфликт Ливан, Ирак, Йемен и даже американские силы.

Трампу не нужна война на Ближнем Востоке

Нужна ли администрации Трампа эта война? Остаюсь с мнением, что нет. Трамп, вернувшийся к власти в январе 2025 года, делает ставку на дипломатию и "жесткие санкции", чтобы заставить Иран согласиться на новую ядерную сделку. Его администрация установила дедлайн для переговоров – 15 июня – и угрожает "беспрецедентными последствиями" в случае провала.

Война противоречит интересам Трампа по нескольким причинам.

Во-первых, быстрых результатов достичь невозможно. По оценкам американской разведки, опубликованным в The Washington Post, израильский удар может задержать иранскую ядерную программу лишь на недели или месяцы, не уничтожив ее.

Во-вторых, ресурсов для полномасштабной войны не хватает. Военный бюджет, по данным Пентагона, ограничен для новых масштабных операций.

В-третьих, фактор выборов 2026 года и внутренние беспорядки в США, усложняют политическую поддержку войны, ведь американская общественность преимущественно выступает против новых конфликтов на Ближнем Востоке.

К тому же успех отношений США со странами Залива, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, зависит от заверений Дональда Трампа, что регион останется стабильным. Эти страны получили обещания американской администрации по экономическому сотрудничеству и защите от иранской угрозы без войны.

Если конфликт вспыхнет, договоренности могут быть сорваны, а цены на нефть, по прогнозам Goldman Sachs, могут вырасти до 100 – 120 долларов за баррель. Это ударит по глобальной экономике и имиджу Трампа как "миротворца".

Непростой выбор для Трампа. С одной стороны, Израиль, ключевой союзник, оказывает давление на США, требуя поддержки в случае удара. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сталкивается с внутриполитическим кризисом и может использовать удар по Ирану для укрепления своей позиции. С другой стороны, Трамп рискует потерять контроль над ситуацией, если Израиль будет действовать самостоятельно.

По данным Foreign Policy, США могут ограничиться дипломатической и логистической поддержкой (например, поставкой боеприпасов), но прямое участие в войне маловероятно из-за внутренних ограничений.