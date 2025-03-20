Встреча между США и Россией состоится не на уровне высшего руководства, – Госдеп

В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями США и России. Однако новая встреча будет не на уровне высшего руководства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс.

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Кто поедет на новую встречу в Саудовской Аравии

В ближайшие дни, вероятно, в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров между США и Россией. Ранее Стив Уиткофф сообщил, что на встречу снова отправятся госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Однако в Госдепе опровергли эту информацию. Брюс сообщила, что на переговоры отправят не высшее руководство, а "техническую группу".

Это будут высокопоставленные сотрудники. Это все, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни... Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты,

– сообщила спикер Госдепа.

В США добавили, что сейчас формат встречи обсуждается. Ожидается, что во время новой встречи в Саудовской Аравии будет технически проработано и оформлено договоренности, которые были достигнуты во время переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Ранее в Офисе Президента заявили, что Украина не будет участвовать в запланированных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии, организованных как двусторонние.