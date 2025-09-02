2 сентября в Пекине состоялась встреча Владимира Путина и Роберта Фицо. Словацкий премьер пожаловался диктатору на украинские удары по "Дружбе".

Перед встречей с Фицо Путин провел переговоры с Си Цзиньпином провел переговоры с Си Цзиньпином. Россия и Китай подписали меморандум об увеличении поставок газа, в частности строительство газопроводов "Сила Сибири-2" и "Союз Востока", передает 24 Канал.

Что наговорили Фицо и Путин?