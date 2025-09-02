"У России никогда не было желания нападать": Путин и Фицо в Пекине выдали ряд циничных заявлений
2 сентября в Пекине состоялась встреча Владимира Путина и Роберта Фицо. Словацкий премьер пожаловался диктатору на украинские удары по "Дружбе".
Перед встречей с Фицо Путин провел переговоры с Си Цзиньпином провел переговоры с Си Цзиньпином. Россия и Китай подписали меморандум об увеличении поставок газа, в частности строительство газопроводов "Сила Сибири-2" и "Союз Востока", передает 24 Канал.
Смотрите также Выступление Путина в Пекине усыпило Лаврова: курьезный момент попал на видео
Что наговорили Фицо и Путин?
Путин посоветовал восточноевропейским странам прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы прекратить украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Глава Кремля заявил о "готовности" сотрудничать с США по оккупированной ЗАЭС По словам российского диктатора, эти вопросы якобы "косвенно уже обсуждались". Позже он добавил, что если "сложатся благоприятные обстоятельства", якобы Россия, США и Украина "могут втроем сотрудничать на ЗАЭС". Путин подчеркнул, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно Диктатор заявил, что для России членство Украины в НАТО – неприемлемо. В то же время он не возражает против вступления нашей страны в ЕС. Также глава Кремля похвалил Дональда Трампа. Он отметил, что при нем США Он выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится. Российский диктатор заявил, что у него "никогда не было желания на кого-либо нападать". Путин подчеркнул, что не планирует нападать на Европу. "Истерия на эту тему в Евросоюзе – это провокация или полная некомпетентность", – подчеркнул диктатор. Фицо отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО, но присоединение ее к ЕС Словакия поддержит. Премьер Словакии предположил, что его раскритикуют за встречу с Путиным. Он заявил, что готов использовать ее для передачи послания от России в Евросоюз. Фицо рассказал Путину, что будет встреча с Зеленским 5 сентября. На ней он поднимет вопрос украинских ударов по нефтепроводу "Дружба". Фицо пожаловался Путину на ЕС. ЕС похожа на лягушку, сидящую на дне колодца, которая не видит, что есть наверху, но мир совсем другой, Путин откровенно похвалил Роберта Фицо за его внешнюю политику.
США начали слышать Россию. Мол, саммит на Аляске это показал.
– сказал словацкий премьер.
Путин посоветовал восточноевропейским странам прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы прекратить украинские атаки на энергетическую инфраструктуру.
Глава Кремля заявил о "готовности" сотрудничать с США по оккупированной ЗАЭС
По словам российского диктатора, эти вопросы якобы "косвенно уже обсуждались".
Позже он добавил, что если "сложатся благоприятные обстоятельства", якобы Россия, США и Украина "могут втроем сотрудничать на ЗАЭС".
Путин подчеркнул, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно
Диктатор заявил, что для России членство Украины в НАТО – неприемлемо. В то же время он не возражает против вступления нашей страны в ЕС.
Также глава Кремля похвалил Дональда Трампа. Он отметил, что при нем США
Он выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.
Российский диктатор заявил, что у него "никогда не было желания на кого-либо нападать". Путин подчеркнул, что не планирует нападать на Европу.
"Истерия на эту тему в Евросоюзе – это провокация или полная некомпетентность", – подчеркнул диктатор.
Фицо отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО, но присоединение ее к ЕС Словакия поддержит.
Премьер Словакии предположил, что его раскритикуют за встречу с Путиным. Он заявил, что готов использовать ее для передачи послания от России в Евросоюз.
Фицо рассказал Путину, что будет встреча с Зеленским 5 сентября. На ней он поднимет вопрос украинских ударов по нефтепроводу "Дружба".
Фицо пожаловался Путину на ЕС.
ЕС похожа на лягушку, сидящую на дне колодца, которая не видит, что есть наверху, но мир совсем другой,
Путин откровенно похвалил Роберта Фицо за его внешнюю политику.