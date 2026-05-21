У них проблема, – политолог объяснил, на что рассчитывал Путин в Китае

Издание Financial Times написало, что Си Цзиньпин якобы сказал, что Владимир Путин впоследствии может пожалеть о полномасштабном вторжении в Украину. Возможно, это был вброс со стороны американцев, чтобы повлиять на переговоры Китая и России.

Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что не будет никаких результатов таких действий США. Кроме того, даже если фраза и была сказана китайским лидером, то не во время обсуждения войны в Украине, а относительно Международного уголовного суда. Также она могла быть вырвана из контекста.

Какова цель Путина относительно Китая?

Владимир Фесенко предположил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали, как вместе с Россией совместно действовать против Международного уголовного суда. Ведь известно, что Штаты не признают МУС, не подписали Римский статут. Очевидно, что также фраза могла быть вырвана из контекста. Поэтому не стоит делать выводов, что это изменит позицию Пекина относительно России.

Думаю, сам Путин уже давно пожалел, что начал эту большую войну против Украины. Он думал, что это будет быстро, а застрял в этой войне и не знает, как из нее выйти. Он не хочет выходить путем компромисса, а стремится хотя бы символической победы. Это будет выглядеть как частичное поражение, в этом ловушка для Путина. Возможно, он сказал Си Цзиньпину, что, "к сожалению, ситуация развивается не так, как хотелось",

– считает политолог.

По его словам, в Китае радуются, что Путин имеет проблемы, потому что это делает Россию еще более зависимой от Пекина в экономическом и политическом смысле. Если такое заявление Си Цзиньпина действительно было, то оно не означает изменение политики КНР. Однако у Китая может быть преимущество на встрече с Путиным, потому что Кремль сейчас слабеет.

Обратите внимание! В Пекине 20 мая состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный предположил, что после встречи стало понятно, что Китай не заинтересован в поражении России, но так же не заинтересован и в ее победе. КНР выгодно, чтобы Россия была в состоянии, когда не рушится сразу, но все больше ослабевает, истощается и еще сильнее привязывается к Пекину. Также Си не изменил свою позицию относительно войны в Украине. В частности, он не называет российскую агрессию агрессией.

Прежде всего Путина интересует экономика. Он хочет договориться с Си Цзиньпином об активизации экономического сотрудничества. В частности, о том, чтобы наконец начали строительство газопровода "Сила Сибири-2". Китайцы согласны вкладывать деньги на строительство на своей территории, а относительно Сибири говорят россиянам делать это за свои деньги. Кроме того, Пекин требует газ с большой скидкой. Для россиян такие условия невыгодны.

Россиянам некуда продавать свой газ. Европа еще немного покупает, но гораздо меньше чем это было до 2022 года. Поэтому у них проблема. Единственное, на что надеются в Москве – что в результате войны в Персидском заливе у Китая есть интерес покупать больше российской нефти и газа,

– подчеркнул Фесенко.

Что известно о переговорах?

Дональд Трамп совершил визит в Китай, который длился 13 по 15 мая. В частности, состоялась встреча президентов США и Китая. Известно, что они обсуждали торговлю, ситуацию на Ближнем Востоке и Тайвань.

Впоследствии Financial Times опубликовало материал о том, что Си Цзиньпин якобы сказал, что Путин пожалеет о войне в Украине. Однако спикер МИД Китая Го Цзякунь опроверг эту информацию. По его словам, это "чистая выдумка".

19 – 20 мая Путин посещал Китай. Во время встречи Си Цзиньпин и Путин подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Китайский лидер заявил, что "отношения КНР и России поднимаются на новую высоту".