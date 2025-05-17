Трамп заявил, что "устал" от других людей, ведущих мирные переговоры между Киевом и Москвой

Президент США считает, что только его личная встреча с Путиным способна принести результаты в контексте мирного урегулирования войны в Украине. Дональд Трамп уверяет, что диктатор мечтает с ним встретиться.

Еще накануне "стамбульской встречи" Дональд Трамп заявил, что без его личной встречи с Путиным не будет сдвигов в мирных переговорах между Украиной и Россией, передает 24 Канал со ссылкой на СNN.

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Новое заявление Трампа

Хотя Трамп похвалил посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, он заявил, что именно он должен встретиться с Путиным.

По словам политика, глава Кремля хочет встречи с ним. Также он считает, что без него, Трампа, невозможно заключить ни одно мирное соглашение.

Нам надо встретиться, и, думаю, мы, вероятно, это запланируем, потому что мне уже надоело, что вместо меня ездят другие и все решают,

– заявил американский президент.

По его мнению, "Путину тоже все это надоело". Российский диктатор, говорит Трамп, имеет не слишком хороший вид.

"Не забывайте, это все (российское вторжение – 24 Канал) должно было закончиться за неделю", – добавил политик.