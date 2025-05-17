Ще напередодні "стамбульської зустрічі" Дональд Трамп заявив, що без його особистої зустрічі з Путіним не буде зрушень у мирних переговорах між Україною та Росією, передає 24 Канал із посиланням на СNN.

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Нова заява Трампа

Хоча Трамп похвалив посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, він заявив, що саме він має зустрітися з Путіним.

За словами політика, очільник Кремля хоче зустрічі з ним. Також він вважає, що без нього, Трампа, неможливо укласти жодну мирну угоду.

Нам треба зустрітися, і, думаю, ми, ймовірно, це заплануємо, бо мені вже набридло, що замість мене їздять інші й усе вирішують,

– заявив американський президент.

На його думку, "Путіну теж усе це набридло". Російський диктатор, каже Трамп, має не надто добрий вигляд.

"Не забувайте, це все (російське вторгнення – 24 Канал) мало закінчитися за тиждень", – додав політик.