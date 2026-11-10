Споры по поводу правил: в WSJ объяснили, почему встреча Трампа, Путина и Си под вопросом

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, все три государства ранее заявляли о готовности к диалогу на международной арене. Однако острые разногласия между Вашингтоном и Пекином по поводу регламента и повестки дня поставили под сомнение подготовку этой встречи.

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Жесткий сценарий Пекина против живого диалога

Китайская сторона настаивает на строго регламентированном сценарии мероприятия. План Пекина предусматривает, что каждый из лидеров лишь зачитает подготовленную речь, тогда как времени для непосредственного обсуждения практически не останется.

Если повестку дня и итоговые заявления не удастся согласовать заранее, Китай отдаст предпочтение отдельным двусторонним переговорам, отметил китайский чиновник.

По словам инсайдеров, Си Цзиньпину необходимы протокольные кадры и заявления без риска непредсказуемых споров, поскольку он готовится к съезду Компартии в конце 2027 года.

Вопрос ядерного оружия и требования США

Администрация Дональда Трампа, в свою очередь, добивается свободного формата, при котором политики смогут открыто вести диалог. В частности, американская сторона стремится обсудить вопросы контроля над ядерными вооружениями.

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Последний масштабный договор в этой сфере между Соединенными Штатами и Россией истек в феврале, и Вашингтон считает, что новые договоренности должны обязательно распространяться на Китай.

Однако Пекин отказывается участвовать в таких переговорах из-за нежелания официально фиксировать положение, при котором его ядерный потенциал уступает американскому и российскому.

Ранее в китайском МИД подтверждали, что поддерживают контакты с США и Россией относительно переговоров на саммите, однако указывали на отсутствие конкретных решений относительно их формата.