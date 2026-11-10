Суперечки щодо правил: у WSJ пояснили, чому зустріч Трампа, Путіна та Сі під питанням

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, усі три держави раніше заявляли про відкритість до діалогу на міжнародному майданчику. Утім, гострі розбіжності між Вашингтоном і Пекіном щодо регламенту та порядку денного поставили підготовку цієї зустрічі під сумнів.

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Жорсткий сценарій Пекіна проти живого діалогу

Китайська сторона наполягає на суворо регламентованому сценарії події. План Пекіна передбачає, що кожен із лідерів лише зачитає підготовлену промову, тоді як часу для безпосереднього обговорення практично не залишиться.

Якщо порядок денний і підсумкові заяви не вдасться погодити заздалегідь, Китай віддасть перевагу окремим двостороннім перемовинам, зазначив китайський посадовець.

За словами інсайдерів, Сі Цзіньпіну необхідні протокольні кадри та заяви без ризику непередбачуваних суперечок, оскільки він готується до з'їзду Компартії наприкінці 2027 року.

Питання ядерної зброї та вимоги США

Адміністрація Дональда Трампа натомість добивається вільного формату, за якого політики зможуть відкрито вести діалог. Зокрема, американська сторона прагне обговорити питання контролю над ядерними озброєннями.

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Останній масштабний договір у цій сфері між Сполученими Штатами та Росією завершився в лютому, і Вашингтон вважає, що нові домовленості мають обов'язково поширюватися на Китай.

Проте Пекін відмовляється брати участь у таких перемовинах через небажання офіційно фіксувати становище, за якого його ядерний потенціал поступається американському та російському.

Раніше у китайському МЗС підтверджували, що підтримують контакти зі США та Росією щодо переговорів на саміті, проте вказували на відсутність конкретних рішень щодо їхнього формату.