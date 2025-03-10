Лондон дал советы Киеву, как не поссориться с США во время встречи в Джидде, – The Times

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда состоится встреча украинской и американской делегаций. Известно, что участие в подготовке наших переговорщиков принимала Великобритания.

Как пишет издание The Times, на выходных Украину посетил советник по национальной безопасности премьера министра Британии Кира Стармера, Джонатан Пауэлл. Он проконсультировал Зеленского по ведению мирных переговоров с Соединенными Штатами, чтобы избежать повторения скандала в Овальном кабинете, передает 24 Канал.

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Лондон готовил украинскую делегацию к переговорам с США

Также известно, что Кир Стармер прилагает усилия для того, чтобы убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. Премьер Британии считает, что возобновление обмена разведывательной информацией является даже более срочным, чем разморозка военной помощи. Стармер на выходных обсудил эти потребности Украины с президентом Франции и генсеком НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон.

Советник Пауэлл в свою очередь настаивал на возобновлении обмена разведданными в разговоре с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцем.

Отдельно отмечается, что Великобритания не будет принимать непосредственного участия в переговорах, а британские чиновники отправятся в Саудовскую Аравию только по просьбе Украины.

Напомним, что президент Зеленский назвал ожидания от встречи в Джидде. Он выразил надежду на результаты как в приближении мира, так и продолжении помощи Украине.