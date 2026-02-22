США хотят "сблизить" Украину и Россию: Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина

Соединенные Штаты ожидают "хороших новостей" в мирном процессе между Украиной и Россией в ближайшее время, в частности, на контакты на уровне лидеров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

Смотрите также Запад обратил на это внимание: политик из США ответил, изменит ли что-то в России убийство Путина

Что США ожидают от Украины и России?

Американский чиновник назвал войну в Украине бессмысленной, мол, стороны спорят за территории и не могут найти консенсус именно в этом вопросе. Но, по его словам, вскоре возможны встречи лидеров.

Мы с Джаредом (Кушнером – 24 Канал) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным,

– заявил он.

Более того, в интервью для Fox News Стив Уиткофф добавил, что также возможен вариант трехсторонней встречи с участием американского президента Дональда Трампа. Впрочем, четких договоренностей по этому поводу пока нет.

В то же время он отметил, что Дональд Трамп не захочет подобной встречи с его участием, если не будет уверен в результатах. Кроме вышеупомянутого, Уиткофф признался, что его часто критиковали из-за встреч с Путиным.

Оправдываясь, специальный представитель также заявил, что для заключения мирного соглашения ему было необходимо хорошо понимать позицию другой стороны, то есть России, поэтому он и встречался с Владимиром Путиным восемь раз.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина?