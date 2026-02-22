Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что сейчас, вероятно, нецелесообразно тратить силы и ресурсы, на то, что сделать невозможно, ведь есть и другие важные задачи. Однако, он считает, в если бы в России сменилась власть, то в Кремле бы задумались действительно ли им нужна такая изнурительная война.

Что будет, если Путин отойдет от власти?

Юрий Рашкин отметил, если заменить Путина в Кремле на кого-то другого, то российско-украинская война может развиваться по-другому.

Я подозреваю, что смена руководства приведет к кардинально другой политике, ведь Россия – это царство. А когда ты меняешь царя, то многое меняется, потому что нет закона. Поэтому это будет или лучше, или хуже, но не будет то же самое,

– высказался он.

Несмотря на все, кто бы ни был у власти в России, важно, чтобы Запад и дальше поддерживал Украину в противостоянии Кремлю. Ведь сейчас есть другие насущные вопросы и проблемы. Говорится о линии фронта и финансовой поддержке нашего государства.

К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что ликвидация Путина могла бы вызвать непредсказуемые последствия – от прихода еще более радикального лидера к консолидации российского общества и осложнения отношений с Западом. По его мнению, именно риск дестабилизации сдерживает от подобного сценария, несмотря на то, что ключевым двигателем войны остается нынешний глава Кремля.

Какую политику сейчас ведет Путин?