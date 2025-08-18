Президент США Дональд Трамп убежден, что трехсторонняя встреча Россия –Украина –Америка будет иметь результаты. Американский лидер надеется на скорейшее проведение переговоров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа на открытии саммита с украинским президентом и лидерами европейских стран в Белом доме.

Что о возможности трехсторонней встречи говорит Дональд Трамп?

Американский президент будет готовить встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такие переговоры Дональд Трамп хотел бы провести в сжатые сроки.

Среди прочего на встрече Украина – Россия – США обсудят вопросы гарантий безопасности. Трамп хотел бы, чтобы такая трехсторонняя встреча прошла уже на выходных.

Мы проговорим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины. Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем,

– отметил Дональд Трамп.

Когда президенты соберутся вместе, у них в частности будет возможность определить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией. Американский лидер говорит, что обсуждая этот вопрос стороны будут принимать во внимание текущую линию фронта.

Дональд Трамп заметил, что видит перспективу договоренностей между Зеленским и Путиным. Президент США устойчиво заявил, что вопросы, касающиеся Украины, можно принимать только при участии президента Зеленский и народа во взаимодействии с президентом Путиным. Американский глава добавил, что уже через неделю или две появится ясность о том, удастся ли быстро остановить бои на фронте в Украине.

Что о трехсторонней встрече говорит Зеленский?

По мнению президента Украины, только во время трехсторонней встречи с Владимиром Путиным возможно говорить о территориальных вопросах.

Заявления Трампа о гарантиях безопасности для Украины: что известно

Американский президент высказал мнение о потенциальных гарантии безопасности от США для Украины. На встрече с Путиным и Зеленским детали этих договоренностей удастся обсудить детальнее. Дональд Трамп также отметил, что вместе с европейскими партнерами решат, кто будет отвечать за эти гарантии безопасности.