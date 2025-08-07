Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер также считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Состоится ли трехсторонняя встреча?

Журналисты спросили у Дональда Трампа, согласились ли Владимир Путин и Владимир Зеленский на участие в совместной встрече.

Есть очень высокая вероятность, что они это сделают,

– ответил президент США.

Он отметил, что пока не определено конкретного места и времени для проведения этого саммита. В то же время, по словам американского лидера, встреча может состояться уже очень скоро.

Но сегодня мы имели очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть очень высокая вероятность, что мы можем положить конец этому раунду, завершить этот путь – путь, который был и продолжает быть долгим. Но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро,

– объяснил Дональд Трамп.

Напомним, во время встречи в Москве 6 августа Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом. После передачи этого послания американский президент заявил, что открыт к переговорам уже на следующей неделе, если они могут помочь завершить войну в Украине.