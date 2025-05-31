Об этом говорится в совместном заявлении главного дипломата ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Закон об "иноагентах" является еще одним свидетельством свертывания демократии в Грузии – вместе с недавними законами о вещании и грантовых ограничениях.

"Эти репрессивные меры угрожают самому выживанию демократических принципов в Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе. В выводах от июня и октября 2024 года Европейский совет отметил, что такое развитие событий ставит под угрозу европейский путь Грузии. Процесс вступления де-факто остановился", – отметили Каллас и Кос.

В Брюсселе призвали грузинские власти прислушаться к воле собственного народа идти к европейскому будущему и освободить задержанных журналистов, оппозиционеров и общественных активистов.

ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь к вступлению в ЕС, если власть сделает убедительные шаги, что остановят откат демократии,

– подытожили чиновники.

Вся ответственность за дальнейший путь страны, подчеркнули в заявлении, лежит на нынешнем руководстве Грузии.