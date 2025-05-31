Про це йдеться у спільній заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Дії нового уряду Грузії поставили край її євроінтеграції

Закон про "іноагентів" є ще одним свідченням згортання демократії у Грузії – разом із нещодавніми законів про мовлення та грантові обмеження.

"Ці репресивні заходи загрожують самому виживанню демократичних засад у Грузії та майбутньому її громадян у вільному і відкритому суспільстві. У висновках від червня і жовтня 2024 року Європейська рада зазначила, що такий розвиток подій ставить під загрозу європейський шлях Грузії. Процес вступу де-факто зупинився", – зауважили Каллас і Кос.

У Брюсселі закликали грузинську владу дослухатися до волі власного народу йти до європейського майбутнього та звільнити затриманих журналістів, опозиціонерів і громадських активістів.

ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях до вступу у ЄС, якщо влада зробить переконливі кроки, що зупинять відкат демократії,

– підсумували посадовиці.

Уся відповідальність за подальший шлях країни, підкреслили у заяві, лежить на нинішньому керівництві Грузії.