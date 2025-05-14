Повідомляє 24 Канал з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Дивіться також У Грузії двоє чоловіків вимагали 180 тисяч доларів в українця та погрожували вбити його сім'ю

Що відомо про справу Окруашвілі

Окруашвілі звинуватили у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії. Його викликали дати пояснення щодо війни Грузії з Росією 2008 року – слухання було заплановане на 26 березня 2025 року. Однак Окруашвілі відмовився з’явитися на засідання, організоване проросійською правлячою партією "Грузинська мрія", яка розслідує період правління опозиційного "Національного руху", який на той час очолював Міхеїл Саакашвілі.

За оцінками грузинських політологів, мета слідства – спроба заборонити партію, пов’язану з Саакашвілі.

"Національний рух" та інші опозиційні партії Грузії не визнають легітимність чинного уряду, сформований "Грузинською мрією".

Після відмови з’явитися на засідання комісії, Окруашвілі висунули обвинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії – "невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії". Такі дії караються штрафом, чи позбавленням волі терміном до року, чи позбавленням права обіймати посади, чи займатися діяльністю терміном до трьох років.

У квітні ексміністра також викликали до Тбіліського міського суду для надання свідчень. Тоді він зʼявився на слухання і відповів на запитання слідчого органу перед мировим суддею. Тоді йому було призначено заставу у 20 тисяч ларі (понад 280 тисяч гривень) та заборонено виїжджати з країни.

Заставу слід було внести до 8 травня, однак, як заявив сам Окруашвілі під час судового засідання, він не став її сплачувати.

Відомо, що у 2019 році Іраклія Окруашвілі вже затримували в Грузії. Тоді його звинуватили в організації акцій протесту проти владної партії.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він поїхав добровольцем воювати на боці Києва.

Нагадаємо, що у березні цього року суд у Тбілісі засудив Міхеіла Саакашвілі до додаткових 4,5 року ув'язнення. Його звинувачують у незаконному перетині кордону.