Основной конкурент Орбана озвучил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС

В 2026 году в Венгрии запланированы выборы. Главным соперником нынешнего премьера страны Виктора Орбана является лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Петер Мадьяр заявил, что Россия является агрессором. По его мнению, Венгрия должна прекратить "дрейфовать" между Востоком и Западом и занять четкую позицию в западном демократическом блоке, передает 24 Канал.

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Как Мадьяр относится к вступлению Украины в ЕС?

Хотя Мадьяр хорошо осознает, кто в российско-украинской войне – агрессор, а кто – жертва, его отношение к евроинтеграции нашей страны скептическое.

В отличие от Орбана, политик не выступает решительно против Украины в ЕС. Однако он не поддерживает ее ускоренного вступления в Евросоюз.

Кроме того, Мадьяр высказался против нового бюджета ЕС.

Обратите внимание! Еврокомиссия подготовила новый бюджет ЕС на 1,717 триллиона евро, с планами увеличить расходы с 2028 года и создать специальный фонд для Украины до 88 миллиардов евро.

Он добавил, что готовится к длительным и трудным переговорам, но их цель – достичь компромиссов, которые ставят на первое место интересы венгров.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не одинока в мире. По его мнению, нужно поддерживать хорошие отношения с соседними странами, ведь именно эти отношения в значительной степени определяют судьбу страны.

Также политик раскритиковал Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а по персональным политическим мотивам.