Быстро не будет: Мерц охладил ожидания Киева относительно вступления в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз пока невозможно. В то же время он предложил рассмотреть более долгий "предвступительный процесс" для Киева.

Для Киева предлагают промежуточный этап. Об этом пишет Sky News.

Что сказал Мерц о вступлении Украины в ЕС?

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время саммита ЕС на Кипре заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в ближайшей перспективе невозможно. Так он фактически охладил ожидания относительно быстрого продвижения Киева к членству в ЕС.

Его заявление прозвучало на фоне слов отдельных украинских депутатов о том, что уже в мае или июне могут открыть этап переговоров о членстве Украины в ЕС. Впрочем Мерц отметил, что процесс присоединения является длительным и сложным, поэтому предложил рассмотреть формат "предвступительного процесса" как промежуточный этап. В то же время немецкий канцлер подтвердил, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать давление на Россию из-за войны против Украины.

Справочно. Окончательное решение о вступлении любой страны в ЕС требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС является более сложным, чем финансовая поддержка. Главной проблемой является не Венгрия, которая ранее открыто протестовала против вступления, а позиция Франции и Германии, которые прямо говорят об отсутствии быстрого сценария.

Что говорят в Украине о вступлении в ЕС?

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что Украина заслуживает на полноправное членство в ЕС, а не "символическое". Зеленский подчеркнул, что Украина реально защищает Европу. Кроме того, он призвал отказаться от символических союзов без реальных гарантий.

Глава государства подчеркивал, что Украина стремится к членству в Европейском Союзе и способна усилить его позиции. Он также упомянул о перспективе создания оборонного союза, который мог бы повысить возможности безопасности ЕС. По его словам, такому формату не хватает участия стран вроде Великобритании, Турции и Норвегии, которые могли бы сделать европейское объединение значительно сильнее и безопаснее в мире.

Важно, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канал заявил, что Украина имеет все основания для полноценного членства в ЕС, ведь может усилить его, прежде всего в сфере безопасности. Он отметил, что страна имеет уникальный боевой опыт и быстро адаптирует собственный оборонно-промышленный комплекс.