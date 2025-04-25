Из ежегодного отчета НАТО убрали важное упоминание об Украине: что это значит

Накануне НАТО обнародовало ежегодный отчет генсека. По сравнению с прошлогодним он содержит совсем другие формулировки относительно будущего Украины в Альянсе. Точнее – не упоминает о нем вообще.

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году союзники заверили, что "путь Украины в Альянс – необратим". Впрочем, в отчёте никоим образом не упоминается об этом, передает 24 Канал.

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Будущее Украины в НАТО больше не очевидно

В документе отмечается лишь, что члены НАТО активно сотрудничают с 16-странами-партнерами на двусторонней основе. Альянс создал специальные структуры для отношений с такими партнерами как Украина и Грузия.

Также текст вскользь напоминает, что НАТО продолжает политику "открытых дверей". То есть теоретически членом Альянса может стать любая европейская деемократия, которая способна способствовать принципам Североатлантического договора.

Обратите внимание! В отчете за 2023 год были упомянуты формулировки из вильнюсской декларации 2023 года, в которой союзники заявили, что "будущее Украины – в НАТО и Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству".

В отчете упомянуты принятые союзниками в Вашингтоне пункты, касающиеся поддержки Украины в войне против России.

В предисловии к отчету в части, посвященной Украине, генсек НАТО отметил: "Глядя в будущее, союзники НАТО едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".

Напомним, что мирный план Дональда Трампа предусматривает отказ Украины от членства в НАТО. По словам президента США, якобы именно из-за разговоров о возможности вступления Украины в Альянс привели к полномасштабному вторжению России.