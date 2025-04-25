На саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році союзники запевнили, що "шлях України до Альянсу – незворотній". Втім, у звіті у жодний спосіб не згадується про це, передає 24 Канал.

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Майбутнє України в НАТО більше не очевидне

У документі зазначається лише, що члени НАТО активно співпрацюють з 16-країнами-партнерами на двосторонній основі. Альянс створив спеціальні структури для відносин із такими партнерами як Україна та Грузія.

Також текст побіжно нагадує, що НАТО продовжує політику "відкритих дверей". Тобто теоретично членом Альянсу може стати будь-яка європейська деемократія, яка здатна сприяти принципам Північноатлантичного договору.

Зверніть увагу! У звіті за 2023 рік було згадано формувалюння з вільнюської декларації 2023 року, у якій союзники заявили, що "майбутнє України – в НАТО і що Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства".

У звіті згадані ухвалені союзниками у Вашингтоні пункти, які стосуються підтримки України у війні проти Росії.

У передмові до звіту в частині, присвяченій Україні, генсек НАТО відзначив: "Дивлячись у майбутнє, союзники НАТО єдині у своєму бажанні справедливого та сталого миру в Україні".

Нагадаємо, що мирний план Дональда Трампа передбачає відмову України від членства в НАТО. За словами президента США, нібито саме через розмови про можливість вступу України до Альянсу призвели до повномасштабного вторгнення Росії.