Китай на фоне вторжения в Венесуэлу выступил против роли какой-то страны как "международного судьи"

Китай не поддерживает идею того, что какая-то страна может действовать как международный полицейский или же претендовать на роль международного судьи. Такое заявление прозвучало на фоне недавнего вторжения США в Венесуэлу.

Его сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой Мохаммадом Исхак Даром в Пекине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CCTV.

Как Китай реагирует на вторжение в Венесуэлу?

По его словам, внезапное изменение ситуации в Венесуэле, речь идет о вторжении Соединенных Штатов, привлекла пристальное внимание международного сообщества, и что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом.

"Мы не считаем, что какая-то страна может действовать как международный полицейский, и мы не согласны с тем, что какая-то страна может претендовать на роль международного судьи", – сообщил китайский министр по этому поводу.

Хоть он и не отметил ничего об операции по захвату Николаса Мадуро, но сказал, что текущая международная ситуация склоняется к большей нестабильности, а односторонние агрессивные действия становятся все более распространенными.

Суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом. Мы последовательно выступаем против применения или угрозы силой в международных отношениях и против навязывания своей воли одной страной другой,

– заявил Ван И.

Что известно о вторжении США?