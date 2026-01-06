Укр Рус
Геополитика Азия Китай на фоне вторжения в Венесуэлу выступил против роли какой-то страны как "международного судьи"
6 января, 08:29
3

Китай на фоне вторжения в Венесуэлу выступил против роли какой-то страны как "международного судьи"

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Китай не поддерживает идею, что какая-то страна может действовать как международный полицейский или судья, в контексте вторжения США в Венесуэлу.
  • Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость защиты суверенитета и безопасности всех стран в соответствии с международным правом.

Китай не поддерживает идею того, что какая-то страна может действовать как международный полицейский или же претендовать на роль международного судьи. Такое заявление прозвучало на фоне недавнего вторжения США в Венесуэлу.

Его сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой Мохаммадом Исхак Даром в Пекине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CCTV.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Как Китай реагирует на вторжение в Венесуэлу?

По его словам, внезапное изменение ситуации в Венесуэле, речь идет о вторжении Соединенных Штатов, привлекла пристальное внимание международного сообщества, и что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом.

"Мы не считаем, что какая-то страна может действовать как международный полицейский, и мы не согласны с тем, что какая-то страна может претендовать на роль международного судьи", – сообщил китайский министр по этому поводу.

Хоть он и не отметил ничего об операции по захвату Николаса Мадуро, но сказал, что текущая международная ситуация склоняется к большей нестабильности, а односторонние агрессивные действия становятся все более распространенными.

Суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом. Мы последовательно выступаем против применения или угрозы силой в международных отношениях и против навязывания своей воли одной страной другой, 
– заявил Ван И.

Что известно о вторжении США?

  • Напомним, 3 января в Венесуэле прогремело по меньшей мере 7 взрывов. Под атакой США был столичный порт и якобы дом министра обороны страны. После ударов президент Мадуро объявил в государстве чрезвычайное положение.

  • Американские военные задержали президента Венесуэлы и его жену, в Соединенных Штатах им предъявили обвинения в заговоре против Соединенных Штатов, наркотерроризме и владении вооружением.

  • Вскоре после этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не смогут "обеспечить безопасный, надлежащий и обоснованный переход власти".