Вы еще увидите, что будет происходить, – Трамп о российских атаках по Украине

У президента США Дональда Трампа спросили, что он думает об ушибах России по Украине ночью. Он ответил, что дальше что-нибудь будет происходить, и мы это увидим.

Сейчас Трамп находится в Техасе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фрагмент эфира С-SPAN.

Смотрите также Новый подход сработал: Трамп, кажется, начал понимать, чего Европа хочет для Украины, – NYT

Как Трамп отреагировал на удары России по Украине?

У президента США Дональда Трампа спросили, что он думает о ночных ударах России по Украине, в частности об ударе по роддому в Харькове.

Я знаю (об ударе – 24 Канал). Вы еще увидите, что будет происходить,

– ответил Трамп.

Ответ Трампа журналистам: смотрите видео

Сейчас президент США посещает Техас, где недавно произошло разрушительное наводнение.

Отметим, ранее Трамп анонсировал важное заявление по России, которое он сделает в понедельник.

Что известно об ударе России по роддому в Харькове?

Напомним, в Харькове в результате российской атаки в результате российской атаки поврежден роддом, пострадали 9 человек, включая трех женщин и их детей. Говорится о трех мальчиках, двое из которых родились вчера, а один – 8 июля. У пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате российской атаки также было повреждено стоматологическую клинику, образовательное учреждение, нежилое здание. В многоквартирных домах выбиты окна.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что роддом расположен чуть дальше от эпицентра прилетов, но окна в больнице уничтожены. В момент удара в роддоме находилось 13 работников, никто из них, к счастью, не пострадал.

Роженица Александра Лавренко, которая буквально днем ранее стала мамой, рассказала, что проснулась и услышала очень громкий свист.

Схватив малого, она с мужем перебежала по двору. На адреналине женщина даже забыла, что ей наложили швы. Сейчас уже роженица приходит в себя от шока.

Всего от обстрела Харькова ранения от осколков стекла получил 45-летний мужчина. Еще два человека – 64-летний мужчина и 73-летняя женщина – получили острую стрессовую реакцию.

Добавим, что взрывы под утро 11 июля услышали и в Сумах. В результате вражеской атаки повреждены нежилые помещения.