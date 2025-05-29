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Геополитика Азия В Южной Корее стартовали выборы после громкого скандала: явка самая высокая в истории
29 мая, 15:57
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В Южной Корее стартовали выборы после громкого скандала: явка самая высокая в истории

Анна Сикорская
Основні тези
  • В Южной Корее началось досрочное голосование на внеочередных президентских выборах с рекордной явкой после импичмента Юн Сок Йоля.
  • За президентское кресло соревнуются шесть кандидатов, в частности Ли Чжэ Мён, Ким Мун Су и Ли Чжун Сок, на фоне политической турбулентности из-за попытки узурпации власти бывшим президентом.
  • Официальный день голосования запланирован на 3 июня, а выборы определяют не только следующего президента, но и будущий политический курс страны.

В Южной Корее стартовало досрочное голосование на внеочередных президентских выборах. На избирательных участках фиксируют рекордную явку - граждане выбирают лидера после импичмента Юн Сок Йоля.

В четверг, 29 мая, избирательные участки открылись по всей стране – более 3,5 тысяч пунктов приема голосов начали работу с самого утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

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Что известно о выборах в Южной Корее и кто борется за президентское кресло

Официальный день голосования запланирован на 3 июня. Однако уже сегодня граждане массово идут голосовать. По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 по местному времени явка составила 7% - это рекордный показатель для первой половины дня в истории президентской гонки страны.

За крелсо президента соревнуются шесть кандидатов, из которых трое имеют самые высокие шансы на победу:

  • Ли Чжэ Мён - кандидат от оппозиционной "Демократической партии", лидирует с поддержкой 49,2%.
  • Ким Мун Су - представитель провластной "Партии народной власти", имеет 36,8%.

  • Ли Чжун Сок - возглавляет малую "Новую реформаторскую партию", согласно опросам, набирает 10,3%.

    Кампания проходит в напряженной атмосфере - граждане находятся в состоянии политической мобилизации после громкого скандала с бывшим президентом.

Военное положение, импичмент и политическая турбулентность

  • В декабре 2024 года тогдашний президент Юн Сок Ёль пытался ввести военное положение, чтобы, как считает оппозиция, устранить ее влияние в парламенте. Однако правительство и законодатели не поддержали это решение, и через шесть часов чрезвычайный режим был отменен.
  • Попытка узурпации власти вызвала волну возмущения. Юна Сок Йоля отстранили от власти, ему объявили импичмент, а затем возбудили уголовное дело.
  • На фоне этих событий выборы приобрели чрезвычайное политическое значение. Они определяют не только следующего президента, но и то, каким будет дальнейший курс страны - демократический или авторитарный.
     