Республиканцы проигрывают: признает ли Трамп результаты выборов в США

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, результаты голосования ясно показали, что сторонники радикальной политики оказались в абсолютном меньшинстве. И любые агрессивные действия со стороны Трампа привели бы к катастрофическим для него последствиям.

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Почему Трамп не пойдет на силовой сценарий?

Как подчеркнул Романюк, вероятная потеря контроля над Палатой представителей и Сенатом станет серьезным ударом для команды Трампа, которая до последнего не верила в социологические опросы. При этом попытка удержать власть таким образом обернулась бы для Трампа немедленным импичментом и уголовным делом.

Судя по всему, от идеи введения чрезвычайного положения республиканца вовремя отговорили юристы и ближайшее окружение. В случае блокирования государственных институтов или попыток силового пересмотра итогов голосования в ключевых штатах против него могли бы выступить даже его собственные однопартийцы.

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Его могли предупредить, что если он продолжит этот цирк и доведет страну чуть ли не до гражданской войны, то это закончится для него немедленным отстранением от власти. И он будет силой отстранен, а затем его еще и будут преследовать по уголовному делу– отметил Романюк.

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Показательный пример был в Южной Корее, где глава государства после объявления чрезвычайного положения быстро лишился поста из-за импичмента и оказался за решеткой. Учитывая такие риски для себя и своей семьи, Трамп будет вынужден признать поражение и пойти на компромисс.

Ранее аналитик объяснил, смогут ли демократы инициировать импичмент по итогам выборов в Конгресс США. Хотя демократы и побеждают, но не все так просто.